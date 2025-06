"Battiti Live 2025" sta per cominciare: questa volta al timone dell'amato Festival vedremo Ilary Blasi, la quale per l'occasione si è data ad un radicale cambio look. Si torna alle origini

Fonte: Getty Images Ilary Blasi

Il tempo scorre, l’estate è sempre più vicina e così anche le sospirate vacanze, per tutti, o circa: non per Ilary Blasi, però, almeno per il momento, la quale nelle prossime settimane inizierà la nuova avventura al timone di Battiti Live. E quale modo migliore di prepararsi al grande evento a vederla protagonista, se non con un radicale cambio look? Un vero e proprio colpo di scena, questo, per chi la segue da tempo.

Ilary Blasi torna bionda per “Battiti Live”: il nuovo look nel dettaglio

Con l’apertura del Festival musicale estivo più amato di tutti dietro l’angolo, Ilary Blasi ha deciso di celebrare il momento speciale rinnovando la propria immagine. Per esaudire l’intento ha fatto visita alla parrucchiera – e amica – di fiducia, Alessia Solidani, ed è stato proprio grazie a lei che è riuscita a tornare alle origini: una nuova blonde era sta per iniziare.

Ovviamente, ogni passaggio è stato fedelmente documentato nelle Instagram Stories della conduttrice: se negli ultimi tempi l’avevamo vista inaspettatamente abbracciare il castano chiaro, il tono naturale dei suoi capelli, dopo anni e anni di biondo assoluto ecco ora sorgere nuovamente qualche sfumatura chiara sulla lunga chioma.

Al contrario, è rimasta invariata la lunghezza XXL, ora enfatizzata da accenti biondi in prossimità delle punte e da uno strategico face framing a regalare inedita luminosità al volto. In quanto alla piega, la showgirl di origini romane ha voluto invece optare per delle azzeccatissime beach waves dall’effetto bagnato e naturale, con scriminatura centrale.

È innegabile: il nuovo look ha donato all’ex moglie di Francesco Totti un aspetto ancor più fresco, accentuato sicuramente anche dall’assenza di trucco (o giù di lì) e dalla tenuta casual. Come si può ben vedere negli scatti, per recarsi al salone di bellezza Ilary Blasi ha indossato dei semplici jeans grigi a gamba larga ed una t-shirt color fango in tinta unita portata annodata in vita.

Ilary Blasi balla sulle note di “Piccolo Uomo” su Instagram: c’entra Spalletti?

Spensierata e allegra dopo il ritorno al biondo, Ilary Blasi ha postato nelle proprie Storie di Instagram un video in cui la si vede ballare sulle note di Piccolo uomo, noto capolavoro della musica italiana di Mia Martini, il tutto corredato da una fila di emoji a risata. Sono stati in molti a pensare ad una frecciatina mirata. A chi? A Luciano Spalletti, ovviamente.

L’ex allenatore della Roma, nella sua autobiografia Il paradiso esiste…ma quanta fatica, avrebbe definito Ilary Blasi una “donna piccola” probabilmente a causa di vecchie ruggini mai davvero archiviate: secondo lui la showgirl si sarebbe intromessa nel rapporto con Francesco Totti in modo “arrogante e maleducato”.

Confusi? Per fare luce sulla questione è doveroso un passo indietro: nel lontano 2016 tra l’allenatore giallorosso dell’epoca ed il Capitano vi erano parecchie tensioni. A gettare benzina sul fuoco fu proprio lei, la quale rilasciò un’intervista in cui criticava aspramente il mister arrivando a definirlo senza mezzi termini “un piccolo uomo”.

Ed ecco, dopo ben otto anni, la rivincita di Spalletti: “Può capitare, nel corso di una vita, di essere un piccolo uomo o una piccola donna. Certamente lo è stata lei quando si è permessa di rivolgersi a me in quel modo. Cosa della quale — immagino — si sarà pentita“, ha dichiarato. “Francesco per me sarà sempre come un figlio. La sua ex moglie, però, non sarà mai per me come una nuora”, ha aggiunto infine il commissario tecnico della Nazionale di calcio. Ebbene, pare che la reazione di Ilary Blasi non si sia fatta attendere tanto a lungo.