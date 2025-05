Ilary Blasi, “donna piccola e colpevole”. E la conduttrice va su tutte le furie

Fonte: Getty Images Ilary Blasi

Ilary Blasi su tutte le furie. A quanto pare la conduttrice avrebbe mal digerito le parole che il commissario tecnico della Nazionale di calcio Luciano Spalletti avrebbe riferito sul suo conto nel libro Il paradiso esiste…ma quanta fatica. Critiche piuttosto pesanti legate al periodo in cui lei era ancora sposata con Francesco Totti.

Ilary Blasi furiosa per le parole di Spalletti

Luciano Spalletti, ex allenatore della Roma, ha definito Ilary Blasi una “donna piccola” e “colpevole” di essersi intromessa nel rapporto tra lui e Francesco Totti in modo “arrogante e maleducato”. E secondo quanto risulta al magazine Oggi, la presentatrice romana “sarebbe andata su tutte le furie”.

La rivista parla inoltre di un “periodo complesso per la Blasi che, oltre al difficile divorzio da Totti, si è anche trovata ad affrontare il flop del suo ultimo programma The Couple“. Un flop che pare stia pesando sul futuro televisivo di Ilary: tornerà presto sul piccolo schermo o preferirà concedersi una pausa?

Ilary dovrebbe tornare in estate al timone di Battiti Live e si vocifera anche di un nuovo show in coppia con l’amica del cuore Michelle Hunziker ma nulla è certo alla luce dell’ennesimo insuccesso.

Per fortuna può consolarsi con il suo Bastian Muller, con il quale la relazione procede a gonfie vele, tanto che lui le ha recentemente fatto dono di un prezioso anello di fidanzamento.

Cosa è successo tra Ilary Blasi e Spalletti

Nel 2016 il rapporto tra Luciano Spalletti, all’epoca allenatore giallorosso, e Francesco Totti non era dei migliori. Tra i due parecchie tensioni legate anche ad alcune scelte tecniche del primo non condivise dal mitico Capitano, che ha poi lasciato il calcio giocato nel maggio 2017.

A gettare benzina sul fuoco ci pensò proprio Ilary Blasi che, senza avvisare l’allora marito, rilasciò un’intervista in cui criticò duramente il mister. Con parole piuttosto pesanti, definendolo senza mezzi termini “un piccolo uomo”.

E dopo otto anni Spalletti si è preso la sua rivincita, replicando finalmente a quelle affermazioni: “Mi offese gratuitamente“, ha ricordato, con una calma che sa più di elaborazione che di rancore.

E poi l’affondo, calibrato ma netto: “Può capitare, nel corso di una vita, di essere un piccolo uomo o una piccola donna. Certamente lo è stata lei quando si è permessa di rivolgersi a me in quel modo. Cosa della quale — immagino — si sarà pentita“, ha sottolineato riprendendo le parole che lei aveva usato all’epoca nei suoi confronti e che reputò ingiuste.

Eppure, da quella ferita, il mister pare aver addirittura imparato qualcosa. In quel momento difficile, ha ammesso, capì il valore di chi gli stava accanto.

“Ho avuto la fortuna di avere una donna intelligente con me“, ha rimarcato, riferendosi alla sua compagna e al suo atteggiamento ben diverso da quello di Ilary. Un modo, forse, per ristabilire un equilibrio, per ricordare che dietro la polemica c’è sempre una vita privata, fatta anche di sostegni che non avremmo immaginato.

“Francesco per me sarà sempre come un figlio. La sua ex moglie, però, non sarà mai per me come una nuora”, la sentenza finale di mister Spalletti.