IPA Ilary Blasi ha denunciato Alfonso Signorini e Chi per una foto in topless

Sull’ultimo numero del settimanale Chi è apparso un articolo decisamente interessante, che ha come protagonista Ilary Blasi. Uno sguardo al passato ha in particolar modo attirato l’attenzione del pubblico, considerando i trascorsi tra la celebre conduttrice e il giornale diretto da Alfonso Signorini.

Ilary Blasi, il rapporto con il gossip

Il buon rapporto umano e professionale al Grande Fratello è venuto dopo un’accesa diatriba legale tra Ilary Blasi e Alfonso Signorini. È stata proprio la padrona di casa di Battiti Live a parlarne. Dove? Proprio sulle pagine del settimanale Chi.

Va da sé, dunque, che i toni non erano polemici. Ne è passata di acqua sotto i ponti ormai. Ha sottolineato come questa rivista la accompagni da tutta la carriera, dagli inizi a oggi. Ha raccontato di non aver mai avuto lo stress del gossip e dei paparazzi. Considera tutto infatti parte del gioco. Forse un po’ di pressione extra è giunta con il divorzio da Francesco Totti e la caccia all’ultima indiscrezione ma, in generale, ha accettato tutto ciò che le è successo.

“Credo che tutte le mie prime foto paparazzate le abbiate pubblicate voi. Non mi sono mai arrabbiata, a parte una volta. Mi avete fotografata in topless dentro casa a Formentera”.

La causa ad Alfonso Signorini

Non era in spiaggia o in bella mostra su un’imbarcazione. Nell’episodio raccontato, Ilary Blasi era in casa. Si può dunque pretendere un grado di tutela della privacy, il che l’ha portata a fare causa a Chi e ad Alfonso Signorini. Com’è andata? “Ho vinto”.

Un caso simile a quello di alcuni anni fa che vide protagonista Paola Barale. Anche lei sporse denuncia contro Signorini per uno scatto in topless del 2017. Il risultato però fu diverso. Perse la causa, che ancora brucia: “Ci lamentiamo quando un bullo fa un video e lo pubblica sui social. Se questo è il messaggio, però, perché dovremmo punire un ragazzino?”.

Caso vuole, però, che dopo pochi mesi i due si siano ritrovati nello studio del Grande Fratello Vip. Quanto accaduto sul fronte legale è stato rapidamente dimenticato: “Siamo diventati amici, abbiamo scherzato ed è nato l’amore”.

Ne sono passati di anni da allora ma soltanto ora la diretta interessata ha deciso di commentare. Un caso che al tempo fece decisamente scalpore, e del quale non si conosceva il finale.

La separazione da Totti

Come detto, l’addio a Totti è stato il momento più caldo, sotto l’aspetto del gossip, della sua carriera. Ha raccontato d’aver eretto una sorta di muro. Non voleva ritrovarsi sommersa dalle tante voci sul suo conto.

“Non leggevo i giornali. Non guardavo più niente. Avevo capito che era il momento caldo e così usciva di tutto e di più. Anche tante cose non vere. C’era tanto fumo e così, dopo un anno in cui tutti parlavano di me e io non dicevo nulla, sono uscita allo scoperto con una serie Tv e un libro”.

Una mossa risultata vincente, per quanto non sarà stato facile tenersi tutto dentro, senza gridare la propria verità al mondo. Quella fase è giunta dopo: “Ho fatto una ‘ilariata’”.