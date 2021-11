Ilary Blasi felice come una bimba su Instagram: vacanza da sogno (ma senza Totti)

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

Ammettiamolo, chi di noi non ha sognato almeno una volta di andare nel Paese di Babbo Natale per scovare la sua casa piena di balocchi? Un desiderio che accomuna molti bambini ma che, di fatto, non si realizza quasi mai. Non è così sicuramente per Ilary Blasi che, reduce dall’impegno di Star in the Star su Canale 5, ha deciso di concedersi un viaggio molto speciale in compagnia di due inseparabili amici. E lasciando per una volta il buon Francesco Totti a casa con i bambini.

Neve e paesaggi da sogno: Ilary vola in Lapponia

Tra video e immagini, Ilary Blasi ci sta facendo vivere un sogno. Il suo profilo Instagram pullula di neve e sorrisi, protagonisti assoluti di un viaggio in Lapponia che ha deciso di condividere con gli amici Luca Tomassini ed Ennio Meloni. Ha conosciuto il primo a Star in the Star, di cui è stato direttore artistico, mentre il secondo è un autore televisivo che la splendida conduttrice conosce da tanto tempo.

Qualche giorno lontana dal suo grande amore Francesco Totti, rimasto a casa con i piccoli Chanel, Isabel e Cristian, per concedersi una pausa davvero speciale. Ilary Blasi è raggiante – nonostante il freddo artico -, felice come una bambina che vive un sogno ad occhi aperti. E le cronache in diretta (o quasi) dal Paese di Babbo Natale sono a dir poco esilaranti.

Ilary Blasi sempre più bella (e ironica)

Neanche il gelo della tundra artica riesce a scalfire la bellezza di Ilary Blasi. Nonostante l’abbigliamento da neve, la conduttrice mantiene un fascino a dir poco insuperabile e ci dà una bella lezione di stile. In uno degli scatti condivisi su Instagram la vediamo in tutto il suo splendore in posa davanti alla deliziosa casetta di legno in cui alloggia con Tomassini e Meloni, con indosso un outfit semplice ma stiloso: giubbotto e pantaloni nelle tonalità del blu, stivali bianchi da neve e borsa a tracolla ton sur ton firmata Christian Dior. Il dettaglio? Il berretto di lana intrecciata (immancabile con una temperatura tanto proibitiva), di un bel color ghiaccio che ne esalta gli occhi azzurri e l’incarnato eburneo.

Ma anche questa volta Ilary non si è smentita e, ironica come sempre, ha fatto capolino in alcune stories condivise dall’amico Luca Tomassini (reporter ufficiale del viaggio) con indosso una buffissima tuta da procione. Corre, scherza e fa le linguacce con la genuinità e l’entusiasmo di una bambina. Che dire, questo viaggio è un vero e proprio tuffo nell’infanzia!