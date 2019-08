Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart: su Instagram la foto del secondo figlio

editato in: da

Il piedino di un neonato e dei cuoricini rossi: Ilaria Spada condivide su Instagram la prima foto del secondo figli nato dall’amore per Kim Rossi Stuart.

Uno scatto dolcissimo e raro visto che la coppia è molto attenta alla propria privacy. Nell’immagine vediamo solo il piede del piccolo, accarezzato dalla mano della sua mamma su cui spunta una fede nuziale. Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart infatti lo scorso marzo sono convolati a nozze dopo una relazione che dura da ben otto anni.

Un amore forte e indissolubile nato grazie a Caterina Balivo. Il primo incontro fra i due attori infatti è avvenuto proprio nella casa della conduttrice e di Guido Maria Brera. Nel novembre 2011 l’arrivo di Ettore, il primo figlio, a pochi mesi dalla nascita della love story, poi le nozze e l’arrivo del secondogenito.

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart si sono sposati qualche mese fa a Rieti, in gran segreto, nella chiesa del santuario di Fonte Colombo, luogo del cuore dell’attore. L’attrice ha condiviso solo pochi scatti del matrimonio in cui è sempre sola, rispettando la timidezza e la voglia di riservatezza del marito. A conquistare non solo la sua bellezza e un sorriso radioso, ma anche il pancione.

Poi uno scatto in cui, per la prima volta, si vedeva la pancia, e un cuoricino blu a indicare il sesso del nascituro. La notizia del parto è stata diffusa dai media senza un commento o una conferma da parte della coppia. Solo oggi scopriamo una foto del neonato di cui non è ancora stato svelato il nome. Nello scatto postato su Instagram c’è una didascalia molto semplice – alcuni cuoricini rossi – e spicca il commento dolce di Caterina Balivo.

“Volevo un matrimonio cristiano, serio, importante – aveva spiegato qualche tempo fa, in una delle sue rare interviste -. Ho voluto sposarmi con consapevolezza, perché molti matrimoni finiscono perché c’è l’idea che sarà perfetto per sempre come durante l’innamoramento, una fase totalizzante che non è però la vita reale. Non so gli altri, per noi è stato come essere sopra il mondo, per cui era impossibile gestire anche priorità di cibo e sonno”.