Heidi Klum, l’abito asimmetrico sensuale dallo spacco vertiginoso

Heidi Klum è stata avvistata per le strade di New York in un look sofisticato e sensuale a stravolgere per sempre la canonica idea di tailleur: tutti i dettagli

Fonte: IPA Heidi Klum, 10 look che hanno fatto la storia (nessuna osa come lei, forse troppo)

Intenta in una sfilata improvvisata – del tutto senza sforzo – per le strade della Grande Mela, Heidi Klum è stata paparazzata in un’altra incredibile mise primaverile. Da ben trentatré anni regina incontrastata delle passerelle e indiscussa icona di stile, la nuova-vecchia conduttrice di Project Runway non perde occasione per stupire con look eclettici e densi di fascino alla sua maniera: splendida e sensuale ma anche giocosa, questa volta ha saputo ridefinire i codici dello stile sartoriale con una semplice passeggiata.

Heidi Klum, l’abito asimmetrico è sensuale: i dettagli del look

Con tutto lo charme e la sensualità che sin dai primi attimi di successo contraddistinguono il suo personaggio, Heidi Klum è stata avvistata in giro per le strade di New York City fasciata nell’ennesimo look da capogiro, e letteralmente. L’ex – o eterno – Angelo di Victoria’s secret ha saputo portare la silhouette sartoriale tanto in voga in tempi recenti ad un livello successivo, meno noioso e decisamente più accattivante dell’originale.

Questa volta si trattava di un abito lungo, anzi lunghissimo, a ricalcare per filo e per segno ed insieme stravolgere i connotati di un canonico blazer: con tanto di sinuosi revers satinati a contrasto, quelli tipicamente abbinati al tuxedo, il vestito in questione mostrava un’importante scollo asimmetrico a lasciare totalmente un braccio scoperto.

Fonte: IPA

La fila di classici bottoni neri si interrompeva soltanto per lasciare la scena a un ampio spacco, posto sulla parte anteriore della gonna, a svelare ad ogni falcata decisa la silhouette ancora perfetta della neo cinquantenne. Il fare da top model? Ovviamente presente, rimasto assolutamente intatto negli anni.

Insomma, in perfetto equilibrio su di un paio di slingback nere dal tacco a spillo, Heidi Klum ha impartito ancora una volta una preziosa lezione di stile e sensualità dalla Grande Mela. Completavano il sofisticato look degli occhialoni da diva ambrati dalla montatura squadrata, degli orecchini a goccia tempestati di cristalli scintillanti e la solita piega impeccabile, una 90s blowout in piena regola che ormai è divenuta la sua firma.

Heidi Klum, la catsuit leopardata dall’effetto wow a Broadway

Il precedente avvistamento ad alto tasso di glamour di Heidi Klum risaliva appena a qualche giorno fa: dal sapore meno ricercato rispetto alla summenzionata mise ma senza dubbio dalla medesima aura sensuale, in quell’occasione il focus del look era l’insita audacia della stampa animalier. Una grinta, quella della fantasia tornata di gran voga in tempi recenti, che ben si sposa alla personalità estrosa della diva.

Fonte: IPA

Per sostenere la cara amica Nicole Scherzinger nello spettacolo a Broadway Sundet Blvd l’ex supermodella ha sfoderato una attillatissima catsuit leopardata dallo scollo a cuore, abbinandola ad un paio di stivali, fascianti e dalla punta affilatissima, con lo stesso identico motivo. L’effetto slanciante? Assicurato. A chiudere in bellezza il look, infine, ci pensavano un lungo trench in pelle marrone, gli immancabili occhiali da sole ed una clutch sotto il braccio. Che dire? Heidi docet.