Guendalina Tavassi ritrova l’amore e bacchetta i “curiosi&...

Le indiscrezioni hanno trovato conferma. Guendalina Tavassi si è fidanzata. L’ex gieffina, reduce dalla fine del matrimonio con Umberto D’Aponte, ha voltato pagina e ha iniziato a frequentare un imprenditore attivo nel campo della ristorazione, che risponde al nome di Federico Perna.

Le voci hanno circolato per giorni, alimentate dai dettagli rilasciati dai diretti interessati sui loro canali social e che hanno lasciato poco spazio all’immaginazione. Tra dediche e cuori, la Tavassi e Perna hanno lasciato intendere di aver iniziato un rapporto andato oltre l’amicizia.

La conferma è arrivata proprio da Guendalina che, però, non ha gradito i troppi pettegolezzi sul suo conto e sul nuovo capitolo della sua vita sentimentale. I due si trovano insieme in vacanza in Grecia, a Mykonos, anche se sono stati attenti a non farsi vedere in circolazione per tenere al sicuro il nuovo amore.

A mandare all’aria ogni piano ci ha però pensato Amedeo Venza, esperto di gossip, che ha voluto pubblicare un video nel quale in cui si può notare la coppia. Da qui, lo sfogo durissimo su Instagram di Guendalina Tavassi, che non ha gradito questo “colpo basso” sferzato proprio in un momento particolarmente felice della sua vita:

“Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri, non devo dare spiegazioni né tantomeno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io. Se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un po’ più di tempo per dire le cose. Detto ciò, auguro a tutti di essere felici come finalmente lo sono io”.

Con il suo silenzio, Guendalina ha voluto proteggere i suoi tre figli dal clamore del gossip. L’ex gieffina è mamma di Gaia, avuta quando aveva 17 anni, di Chloe e Salvatore (rispettivamente nati nel 2013 e nel 2016) che invece sono figli dell’ex marito Umberto D’Aponte.

Nonostante la fine dell’amore che li ha legati per anni, Guendalina e Umberto sono rimasti uniti per amore dei figli. Il matrimonio è finito ma l’affetto reciproco è rimasto. L’ex coppia è rimasta in rapporti civili per il bene dei bambini anche se i progetti a due si erano esauriti già da tempo.