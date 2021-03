Guendalina Tavassi si separa dal marito, ma precisa: “Ci vogliamo bene”

editato in: da

Guendalina Tavassi e il marito Umberto D’Aponte si sono lasciati. Lo ha rivelato la stessa ex gieffina e influencer, dapprima con una diretta su Instagram poi con delle stories, nelle quali ha confermato una decisione che sembrava già nell’aria da diverso tempo. Come per tutte le coppie, gli alti e bassi non sono mancati nella loro relazione, coronata dal matrimonio nel 2013 e poi dalla nascita dei due figli, Chloe e Salvatore.

Ed è proprio ai bambini che si rivolge il pensiero della Tavassi, viste le congetture nate sui social negli ultimi mesi a proposito di un presunto tradimento del marito. Con le sue parole l’ex gieffina ha rivolto un appello ai tanti fan che la seguono, col chiaro intento di mettere a tacere le voci di corridoio. “Io vi chiedo solo di evitare di scrivere ed insinuare su situazioni inesistenti – ha scritto su Instagram – di avere un minimo di tatto e sensibilità su questa vicenda, vorrei solo serenità per i miei figli e per la mia famiglia”.

Per l’imprenditore napoletano ha speso parole dolci e piene di sentimento, nonostante la rottura: “Umberto è il padre dei miei figli, la persona più importante della nostra vita, ci vogliamo un bene smisurato e viviamo in armonia per l’amore dei nostri bambini”. Ma ha aggiunto che ormai sono separati in casa da diversi mesi e che hanno voluto tenere questo fatto privato per tutto questo tempo proprio perché si tratta di una separazione serena. Guendalina ha confermato che non c’è alcun attrito tra lei e Umberto e che, semplicemente, il sentimento che li unisce ha cambiato forma.

“Umberto e io continuiamo a volerci bene e a rispettarci e ad amare più di noi stessi i nostri bambini. Sono sicura che chi ci segue da tempo e ha imparato a conoscerci comprenderà questa nostra decisione. L’amore non è solo passione e ‘Ti amo’ ma volersi bene nel profondo in ogni circostanza”, ha concluso la Tavassi nelle sue stories.

Guendalina Tavassi ha dovuto superare dei mesi difficili, da quando nel novembre dello scorso anno era stata vittima di revenge porn. Un momento buio e drammatico dal quale è riuscita, però, a rialzarsi forte come sempre. Il caso era scoppiato per la diffusione di alcuni suoi video intimi rubati e pubblicati in rete a sua insaputa. Da lì era partita una battaglia legale, ma soprattutto una preoccupazione per la propria famiglia, specialmente per i figli.

Il matrimonio tra l’ex gieffina e il marito aveva superato anche questo momento difficile. Ma adesso sembra giunto definitivamente al capolinea, anche se non se ne conoscono le esatte motivazioni. A poche ore dalle dichiarazioni di Guendalina, anche Umberto D’Aponte ha voluto dire la sua sui social e appare chiaro che per lui la fiamma della speranza sia ancora accesa. “Farò di tutto per riconquistarla”, queste le sue parole sperando in un lieto fine.