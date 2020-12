Revenge Porn, il messaggio di Guendalina Tavassi: “Rialzatevi e sorridete”

Dopo l’esplosione del caso Revenge Porn ai danni di Guendalina Tavassi (video hot indirizzati al marito e rubati dal suo i cloud, poi diffusi in rete), l’ex gieffina, dopo alcuni giorni di silenzio e disperazione, ha deciso di reagire raccontando la sua storia e urlando il suo disgusto e la sua rabbia in tv, dalle Iene al salotto di Barbara D’Urso, con l’intento, spiega, di aiutare le tante vittime come lei di questi “ricatti schifosi”.

Ospite di Live-Non è la D’Urso, insieme al marito Umberto, Guendalina ha detto:

Io sono sempre stata forte, ho sempre imparato a rialzarmi nella vita. Per questo vorrei dare altrettanta forza a tante donne che vivono la mia situazione. E anche per quelle che magari non ci sono più, a causa di questo . Vorrei spiegare a tutti quelli che addirittura insinuano cattiverie (“Hai creato tu tutto questo per andare in tv”), che nessuno mai potrebbe architettare un tale schifo per avere visibilità. Detto questo, voglio soprattutto dire a tutte le donne vittime di sbattersene dei commenti a riguardo, perché voi ed io non abbiamo fatto nulla di male. Chi si deve vergognare è cha ha rubato la nostra privacy e la nostra intimità. Non diamo soddisfazione a queste persone! Io continuerò a procedere con il mio sorriso e con la mia quotidianità. Rialzatevi, vestitevi di un sorriso e fate finte di nulla. Solo così avrete giustizia, tanto al giustizia vera per loro arriverà presto