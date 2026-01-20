Grazia Di Michele, la polemica contro Fabio Fazio: “Vuole solo un certo tipo di artisti”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Nello speciale Ornella senza fine, andato in onda domenica 18 gennaio sul Nove, c’era una grande assente. Si tratta di Grazia Di Michele, amica della cantante scomparsa di recente all’età di 91 anni. Per l’insegnante di musica – in passato uno dei volti di punta di Amici di Maria De Filippi – si è trattato di un’esclusione a tutti gli effetti, come ha fatto sapere su Facebook con un lungo post di sfogo proprio contro Fabio Fazio.

Grazia Di Michele, lo sfogo su Facebook contro Fabio Fazio

La sua esclusione da Ornella senza fine, serata omaggio a Ornella Vanoni andata in onda sul Nove, proprio non le è andata giù. Grazia Di Michele non è stata invitata all’appuntamento speciale di Che tempo che fa, tornato con l’omaggio alla cantante dopo la lunga pausa natalizia.

Lo straordinario evento dedicato all’artista scomparsa il 21 novembre 2025 all’età di 91 anni ha visto salire sul palco artisti che con lei hanno condiviso tanti momenti di vita, da Gianni Morandi a Fiorella Mannoia con Toquinho, passando per Elisa, Noemi, Francesco Gabbani, Diodato e Marco Mengoni, senza dimenticare Annalisa e Mahmood, che non è riuscito a trattenere le lacrime durante l’esibizione sulle note di Sant’Allegria.

Pur legata a Ornella Vanoni da una lunga amicizia, Grazia Di Michele non è stata invitata a partecipare all’omaggio all’artista. E così l’insegnante di musica si è lasciata andare a un lungo sfogo su Facebook, indirizzato proprio a Fabio Fazio. “Mi è dispiaciuto non esserci stata ieri per l’omaggio a Ornella”, ha esordito nel post la cantautrice.

“Non credo che avrei avuto più diritto degli altri ospiti – anche se ho condiviso con Ornella un’amicizia speciale e tanto, tanto tempo per scrivere pezzi di vita con lei e per lei – ma te lo dico perché penso che sarebbe stato un sano strappo alla regola che vuole in televisione solo artisti con tanti streams e che sembrano adatti ad ogni tipo di evento, che sia Sanremo, il concerto di Natale, come pure il Battiti live, o una Voce per Padre Pio; piazze e chiese, estate e inverno”, ha aggiunto con un certo rammarico Di Michele.

La polemica di Grazia Di Michele: “Uno strappo alla regola”

Con le sue parole Grazia Di Michele è stata chiara: le sarebbe piaciuto uno “strappo alla regola” da parte di Fazio “per portare in tv anche delle storie artistiche fuori dagli hype, ma che hanno una ragione vera e profonda di condivisione”. Secondo lei sul piccolo schermo andrebbero sempre e solo gli stessi cantanti, sistema alimentato anche dal conduttore storico di Che tempo che fa.

Alla fine Di Michele ha concluso il suo sfogo con una riflessione amara, frutto dell’esclusione dal programma (e non solo): “Ho un bagaglio di ricordi legati con fili d’oro e questo è sufficiente per gratificarmi, ma sinceramente mi dispiace che un’amica e un’artista, che ha vissuto nella libertà e nella trasgressione, venga ricordata attraverso un evento che sa di omologazione, un’omologazione che è diventata davvero una storia “senza fine”.