GF Vip, Antonella Elia confessa: “Penso sia la fine della mia carriera”

Antonella Elia è stata la concorrente che più ha attirato l’attenzione nella quarta edizione del Grande Fratello Vip. Non solo liti e drammi del passato, ma anche tante risate e la nascita, seppur difficile, di alcune amicizie è tutto ciò a cui l’ex gieffina ci ha abituato. Ma cosa ha significato veramente per lei la partecipazione al reality?

Nella Casa del Grande Fratello Vip Antonella Elia ha fatto di tutto: liti furiose, animate discussioni e scherzi divertenti. La sua personalità, a volte complicata, ha diviso il pubblico tra chi l’amava follemente, e l’ha sostenuta fino alla puntata finale, e chi invece, turbato dai suoi atteggiamenti, richiedeva per lei dei provvedimenti.

La Elia ha spesso litigato con le altre concorrenti, che l’hanno più volte accusata di essere aggressiva nei confronti delle donne. A parlare delle discussioni avvenute all’interno del reality e, soprattutto, a rispondere alle accuse, proprio lei, che si è confessata in una lunga intervista al settimanale Chi:

Se si parla di Fernanda Lessa, della Marini e di Licia, sì. Ma da sempre difendo le donne, la bellezza e la dignità. Rita Rusic – ha poi aggiunto – dice che sono anaffettiva, invece mi attacco alle persone e immagino che abbiano verso di me una preferenza. Per questo mi arrabbio se poi non penso sia così.

Antonella Elia, quindi, ha ammesso di non essere riuscita a trovare un punto d’incontro con Fernanda Lessa, Valeria Marini e Licia Nunez, con le quali ha discusso molto duramente all’interno della Casa più spiata d’Italia fino ad arrivare, in alcune occasione, anche a scontri fisici. Ciò, però, non significa un’avversità generale nei confronti di tutte le donne che, invece, tende a difendere e a sostenere.

L’avventura al Grande Fratello Vip, ha inoltre ammesso la Elia, potrebbe influire negativamente sulla sua carriera. Antonella, infatti, ha dichiarato:

Penso che questa sia la fine della mia carriera perché mi sono esposta con le mie miserie e le mie bassezze.

I timori di Antonella, però, sembrano essere scongiurati dal gran numero di fan che continuano a sostenerla anche adesso che il reality è terminato. Molti sono quelli che sono riusciti ad andare oltre le apparenze e a cogliere il suo lato più dolce e fragile. Belle notizie, inoltre, anche sul fronte sentimentale: la Elia ha ammesso di aver chiarito con il fidanzato Pietro Delle Piane e di non escludere le nozze.

Considerato l’affetto dimostratole da buona parte del pubblico, tornerà presto in tv per parlare della sua storia e dei suoi progetti futuri?