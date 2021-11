GF Vip, Manuel: il padre contro Belli. Rita Dalla Chiesa si schiera

Sono giorni di grande tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo un inizio all’insegna dell’amicizia e della serenità, le liti si fanno sempre più dure. I concorrenti si lasciano andare con più semplicità e, a volte, si lasciano anche scappare battute non proprio gradevoli. È quello che successo ad Alex Belli con Manuel Bortuzzo.

Uno scivolone, una frase di cattivo gusto probabilmente detta senza neanche rendersene conto. È questo che è successo ad Alex Belli che, parlando con Soleil Sorge e Davide Silvestri di un mini-spettacolo che voleva realizzare all’interno della Casa del GF Vip, si è lasciato sfuggire una battuta sgradevole. A fine show tutti i concorrenti, infatti, sarebbero dovuti cadere, tutti tranne uno. “Ultimo rimane Manu, perché non può cadere”, ha infatti affermato l’attore, ridendo e ironizzando sulla disabilità di Bortuzzo.

La battuta, come è facile immaginare, ha immediatamente fatto il giro del web ed è stata ripresa da tantissimi telespettatori che si sono indignati per l’indelicatezza della frase, soprattutto perché pronunciata alle spalle di Bortuzzo.

Tra le tante voci di protesta, se ne è sollevata una più rumorosa, quella del padre di Manuel, che è intervenuto molto duramente e che, attraverso Instagram, ha lanciato una frecciatina al vetriolo a Belli:

Le parole di Franco Bortuzzo, papà di Manuel, hanno trovato tantissimi sostenitori, alcuni provenienti anche dal mondo dello spettacolo. È il caso di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che hanno condiviso sui loro profili le sue parole, e di Elena Santarelli e Rita Dalla Chiesa che, invece, hanno preferito commentarle.

In particolar modo, Rita Dalla Chiesa è stata molto dura nei confronti di Alex Belli, affermando di essersi ricreduta su di lui, sul suo comportamento all’interno della Casa e dichiarando tutta la sua solidarietà per Manuel e Franco Bortuzzo:

Non avrei mai pensato che si potesse arrivare a una bassezza psicologica così violenta. Lui che faceva il moschettiere con Manuel? Una volta ti avevo scritto che mi piaceva il modo in cui lo stava proteggendo. No, mi rimangio tutto. E mi rimane indigesto. Ce l’avesse lui la grandezza e la forza d’animo di Manu. Ti abbraccio forte, Franco.