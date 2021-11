GF Vip, Alex Belli nel ciclone: l’ironia (di cattivo gusto) su Manuel

GF Vip 6: il cast ufficiale

Dopo le prime settimane in cui si era mostrato giocherellone e affettuoso con tutti, Alex Belli sta mostrando un’altra parte di sé al GF Vip. Da giorni si protrae la litigata con Aldo Montano, ma nelle ultime ore a tenere banco sui social è una battuta pronunciata dall’ex attore di Cento Vetrine che a molti è sembrata poco delicata, se non addirittura di pessimo gusto, tanto che alcuni chiedono addirittura che vengano presi provvedimenti da parte della produzione.

Alex Belli, la battuta infelice su Manuel Bortuzzo

Per comprendere perché Alex Belli abbia pronunciato la frase che ha fatto innervosire molti spettatori bisogna contestualizzare la situazione. L’attore si trovava in giardino insieme a Soleil Sorge e Davide Silvestri e stava parlando di strategie ed eliminazioni in cui i concorrenti sarebbero “caduti uno a uno”. Soleil allude a uno dei concorrenti che sarebbe rimasto per ultimo e Belli a quel punto dice: “Ultimo rimane Manu, perché non può cadere“, ironizzando sulla disabilità di Bortuzzo.

Perché la battuta di Alex Belli non fa ridere

Quello di Alex Belli viene considerato da alcuni umorismo nero, peccato che per essere considerata ironia e non bassezza avrebbe perlomeno dovuto dirla di fronte a Manuel. È possibile che i due abbiano un rapporto e una confidenza tali da poter ironizzare sulla disabilità del nuotatore, ma pronunciata in quel modo e in quel contesto, con Manuel assente sembra solo una battuta di cattivo gusto, tanto che né Davide Silvestri né Soleil ridono (Soleil fa un sorriso piuttosto imbarazzato, consapevole dello scivolone dell’amico).

Alex Belli, cosa ha detto lo staff di Manuel Bortuzzo

Dopo l’episodio, sul profilo Instagram di Manuel Bortuzzo sono state pubblicate delle storie con i messaggi dei tanti fan del giovane nuotatore che hanno spinto il suo staff a intervenire. Così, in una delle stories che mostrava il video dell’accaduto si legge: “Qui si sta andando oltre. Siamo profondamente delusi e ci auguriamo che il GF prenda seri provvedimenti verso questi atteggiamenti”.

Alex Belli, la rissa sfiorata con Aldo Montano e il ruolo della vittima

Tornando alla litigata con Aldo Montano, Alex Belli, dopo aver provocato l’atleta con le sue insinuazioni sul fatto che non si esponga e mantenga sempre il controllo, sembra stia giocando ora il ruolo della vittima. All’indomani della puntata i due hanno avuto un brutto scontro, arrivato quasi alla rissa, con Montano che ha perso le staffe.

L’attore, che nelle scorse ore sosteneva di aver ricevuto uno schiaffone dall’ex amico ed è arrivato persino alle lacrime, ha detto a Soleil di aver provato a chiarire con lo schermidore, ma di aver trovato un muro dall’altra parte: “Vado a fumare. Mi siedo, lo guardo, non mi guarda, si alza e va via. Dico ok, perfetto, va bene. Hai bisogno ancora di tempo. Venerdì si rivedrà questo scontro, molto probabilmente andremo dentro, ci metteremo uno davanti all’altro. Io sinceramente non ho rancore, né rabbia, non ce l’ho con lui”.