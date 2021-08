Giorgia Palmas, i primi tenerissimi passi di Mia con Filippo Magnini

editato in: da

Non potrebbero essere più felici di così Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che si stanno godendo un’estate all’insegna dell’amore e della famiglia. Sono tanti i traguardi che, insieme, hanno raggiunto e superato nell’ultimo anno e ora si godono con serenità i sogni che sono riusciti a realizzare.

L’emergenza sanitaria ha messo i bastoni fra le ruote a Filippo Magnini e Giorgia Palmas, che all’inizio della pandemia erano sul punto di sposarsi. Il matrimonio, poi, è stato rimandato per cause di forza maggiore provocando nei due molta amarezza. La vita, però, sa sempre sorprendere chi si ama e, a loro, ha donato grandi gioie.

Giorgia, infatti, ha dato alla luce Mia, prima figlia di Magnini e secondogenita della Palmas, madre già di Sofia. I due, inoltre, hanno anche pronunciato il fatidico sì. Loro, che si sono amati fin dal primo sguardo, hanno costituito la loro famiglia serena e, ogni giorno, ne traggono felicità.

Una felicità che condividono anche con i loro fan e i loro sostenitori attraverso i social, dove spesso pubblicano dediche colme di amore. E, questa volta, ad attirare l’attenzione è Filippo Magnini, alle prese con i primi passi della piccola Mia, che sta crescendo velocemente.

Giorgia e Filippo sono due genitori premurosi e attenti e stanno sempre accanto alle loro figlie. Magnini, documentando con un breve video i primi passi di Mia, si è lasciato andare a delle bellissime parole su Instagram, che riassumono un prezioso insegnamento che vuole fin da subito impartire alla sua bambina:

Se pensi a tutta la strada che hai davanti avrai sempre timore di non farcela. Fai un passo alla volta – ha scritto lo sportivo in allegato al video – e arriverai più lontano di quanto immaginavi.

Una preziosa lezione apprezzata anche da Giorgia Palmas, che ha dimostrato di condividere le parole del suo amato commentando con una serie di cuoricini rossi. Tanti, inoltre, anche i messaggi di apprezzamento ricevuti dai fan.

L’estate sta per volgere al termine, ma per Filippo, Giorgia e la loro famiglia ci saranno ancora tanti momenti di felicità da condividere sui social. E i loro fan non vedono l’ora di poter assistere ancora ad estratti della loro bellissima quotidianità.