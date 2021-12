Giulia Stabile: il sostegno su Instagram a Sangiovanni prima di Sanremo 2022

Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

Reduce dall’esperienza con Tu si que vales, che le è costata anche una bella quantità di cattiverie da parte di alcuni hater, Giulia Stabile ha dimenticato in fretta le critiche per dedicarsi ad un dolce in bocca al lupo al suo Sangiovanni per Sanremo 2022, attraverso un bellissimo messaggio su Instagram la sera della finale di Sanremo Giovani, in cui sono stati annunciati i titoli dei brani dei big in gara.

Il messaggio di Giulia per Sangiovanni

Durante la finale di Sanremo Giovani sono stati annunciati i titoli delle canzoni in gara dei big di Sanremo 2022, tra cui quella di Sangiovanni che gareggerà con Farfalle.

La ballerina, vincitrice di Amici di Maria De Filippi, ha dedicato delle storie su Instagram al suo fidanzato con grande emozione: “Tutti pronti ad ascoltare Farfalle e supportare questo bel bimbo. Ho fatto le corse per vedere quel monello a Sanremo”, ha detto la Stabile invitando i fan a sostenere il cantante durante il Festival.

Un sostegno reciproco, il loro, che continua giorno per giorno. Un amore nato all’interno del programma Amici che li ha visti gareggiare nella finalissima in cui poi ha avuto la meglio proprio la ballerina. Se Giulia ha corso contro il tempo, e il lavoro che l’ha tenuta impegnata in questo periodo, pur di ritrovarsi sul divano di casa per sostenere il suo fidanzato. Sangiovanni, dal canto suo, ha aiutato la ballerina ad affrontare gli hater che l’hanno accusata di essere “inutile” come conduttrice di Tu si que vales.

Il supporto di Sangiovanni contro gli hater

La vincitrice di Amici ha ottenuto subito un posto di lavoro al fianco di Maria De Filippi, la quale non ha mai nascosto una passione per la ballerina e le ha proposto di far parte del cast di Tu sì que vales, al fianco di Belen Rodriguez. Durante la finale del programma, però, Giulia Stabile non è riuscita ad avere lo spazio che qualcuno si aspettava.

“Durante la finale di Tu si que vales me ne hanno dette di tutti i colori, tipo che ero inutile. Ma proprio perché era l’ultima puntata, era normale avessi meno spazio in favore della gara e dei conduttori”, ha rivelato la ballerina al settimanale F. Ed è qui che è entrato in gioco il suo fidanzato Sangiovanni, il quale l’ha aiutata a superare la cattiveria di alcuni commenti, così come era riuscito a consolarla nella scuola di Amici, quando Giulia gli ha confidato di avere ancora una ferita aperta per colpa dei bulli che la perseguitavano da ragazzina.

Il metodo che la ballerina ha deciso di adottare, quindi, grazie al suggerimento di Sangiovanni, è quello di non rispondere agli insulti o alle provocazioni, per poter continuare in serenità il periodo meraviglioso pieno di lavoro e grandi soddisfazioni che sta vivendo.