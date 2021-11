Giulia Provvedi: “La perfezione non esiste, ma si vive bene uguale”

Anche Giulia Provvedi, la gemellina più pazzerella e irriverente del duo Le Donatella (Silvia era invece quella che stava con Fabrizio Corona, e che un anno e mezzo è mamma di una bellissima bambina, Nicole), da un po’ di tempo a questa parte si diletta sui social a postare video e foto che ritraggono momenti o meglio problemi quotidiani di ogni ragazza (la difficoltà a trovare l’uomo giusto, la differenza tra ciò che si vorrebbe essere e ciò che si è, la singletudine come condizione di vita) in modo dissacrante e divertente, ha postato in questi giorni due foto che la ritraggono (la prima) al naturale e (la seconda) impostata e filtrata. Proprio per attirare l’attenzione sull’abuso pericoloso dei filtri e sull’importanza dell’auto accettazione di sé, limiti e difetti compresi.

Proprio in un momento in cui anche diverse trasmissioni televisive, come Le Iene, hanno affrontato il problema. E molte celeb sembrano esserne diventate schiave. Vi dice qualcosa Madonna?

Nella prima foto Giulia sorride allo specchio, brufoletti sul viso e pancetta in bella vista. Nella seconda appare molto diversa: pancia piatta e visto perfetto.

La perfezione non esiste, ma si vive benissimo lo stesso😜

Non fatevi ingannare dai filtri, dalla postura che migliora il difettuccio, amatevi sempre senza aver paura di mostrare il vostro corpo ❤️ vi amiamo donne❤️

Serve aggiungere altro?