Giulia De Lellis sotto accusa per le foto con Damante. Lei: “Non mi vendo”

editato in: da

Giulia De Lellis si difende dopo l’uscita delle foto con Andrea Damante. Gli scatti, pubblicati dal settimanale Chi, testimoniano il ritorno di fiamma dell’influencer di Instagram con l’ex tronista di Uomini e Donne. Dopo una separazione durata quasi due anni, la coppia si sarebbe riunita e ora vivrebbe a Pomezia, insieme alla famiglia di Giulia.

La De Lellis e Damante hanno vissuto una lunga e tormentata storia d’amore, seguita dall’occhio attento delle telecamere, prima nello show di Maria De Filippi, poi in due edizioni del GF Vip. La rottura era arrivata a causa di alcuni tradimenti di Andrea, che la stessa Giulia aveva raccontato in alcune interviste e in un libro – Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza – divenuto un successo.

Negli ultimi anni entrambi hanno vissuto altre storie d’amore. Lei è stata legata prima a Irama poi ad Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez, mentre lui ha avuto numerosi flirt, l’ultimo dei quali con Claudia Coppola. A quanto pare però nessuno ha mai dimenticato l’altro. Lo svelano le foto pubblicate da Chi che, dopo settimane di pettegolezzi, confermano che Andrea e Giulia sono tornati insieme.

Il ritorno di fiamma ha emozionato molto i fan, ma se qualcuno sembra entusiasta, altri sono convinti che quella della De Lellis con Damante sia stata solo una mossa pubblicitaria. Illazioni che hanno fatto arrabbiare molto la fashion blogger, che ha risposto a tono su Instagram. “Io non faccio parte di quelli che si vendono! – ha tuonato Giulia, rispondendo alle provocazioni -. Ma anche se fossi così disperata, almeno un po’ di blush o un filo di mascara, conoscendomi, non lo avrei messo su? Mio Dio, sembro un ce**o, e dai!”.

Nessun commento invece da Andrea Damante che in passato non aveva mai nascosto di provare un forte sentimento per Giulia. Il deejay veronese aveva ammesso i tradimenti, ma non aveva escluso un possibile ritorno di fiamma. “Nella vita non si sa mai – aveva detto nella sua ultima intervista a Verissimo -. Io e lei proviamo un sentimento che proveremo per sempre. È stata una storia bellissima. Una storia molto forte, una storia incredibile, la gente si è affezionata tanto a noi perché tra noi c’era tanto e questo arrivava alla gente. Non sono più innamorato di lei, non è più il caso, però è sicuramente ad oggi la donna più importante della mia vita”.