Giulia De Lellis, Costanzo commenta il suo libro (e sorprende)

Maurizio Costanzo commenta il libro di Giulia De Lellis e sorprende. Il marito di Maria De Filippi è noto per non avere peli sulla lingua, per questo non si è tirato indietro quando gli è stato chiesto di dire la sua su quello che è ormai divenuto un caso letterario.

Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza, ha scalato le classifiche diventando uno dei libri più venduti del momento. In tanti hanno criticato l’opera dell’influencer, ma le vendite hanno premiato Giulia De Lellis, amatissima dai suoi fan. Come è noto la star di Instagram ha scelto di raccontare l’esperienza del tradimento subito da parte di Andrea Damante.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha cercato di prenderla con filosofia, ma non ha gradito alcune rivelazioni della sua ex, come ha svelato in un’intervista a Verissimo. E Costanzo come giudica il libro? A sorpresa il giornalista ha affermato di averlo letto e apprezzato.

“Ho letto anche io che il libro di Giulia De Lellis sta vendendo molto bene – ha confessato sulle pagine di Chi -. Complimenti a lei e all’editore. Sicuramente Giulia De Lellis è un personaggio, ma è altrettanto sicuro che le corna fanno sempre e comunque notizia”.

Nel frattempo Giulia De Lellis non si ferma e, dopo aver incassato l’approvazione di Maurizio Costanzo, continua la sua scalata al successo. Presto infatti la vedremo nelle vesti di attrice nella prima web serie ideata da Maria De Filippi dove reciterà accanto a due protagonisti di Un posto al sole.

Se il lavoro procede bene, la vita sentimentale va a gonfie vele. L’amore per Andrea Iannone è sempre più forte e la coppia si scambia quotidianamente messaggi romantici su Instagram. Belen è ormai un lontano ricordo per il pilota di MotoGp che ha dichiarato di essere molto innamorato della sua Giulia. La De Lellis, dopo il doloroso addio a Damante e un flirt con Irama, è convinta di aver finalmente trovato l’uomo della sua vita.