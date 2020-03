Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme. Gli indizi non lasciano dubbi

editato in: da

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono di nuovo insieme. La voce era iniziata a circolare poco dopo la rottura tra l’influencer e Andrea Iannone, ma in pochi credevano potesse esserci veramente un ritorno di fiamma. Gli indizi, invece, sembrano non lasciare alcun dubbio.

Giulia De Lellis ha da poco chiuso la relazione con Andrea Iannone, ma il suo cuore sembra già essere tornato a battere per l’ex fidanzato Andrea Damante. D’altronde la coppia, che si era conosciuta nello studio di Uomini & Donne, aveva fatto sognare il pubblico per la grande passione e la profonda intesa. Per i fan, poi, il dispiacere più grande: dopo un tradimento, l’influencer ha lasciato l’ex tronista.

Non che Giulia e Andrea non abbiano già provato a tornare insieme. Dopo la prima separazione, i due avevano provato a ricucire il rapporto, senza però riuscirci. La possibilità di un ritorno di fiamma sembrava essere totalmente sparita dopo la pubblicazione del libro della De Lellis Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza e dopo l’inizio della sua relazione con Andrea Iannone, che si era appena lasciato con Belen Rodriguez, a suo volta tornata con Stefano De Martino.

L’amore, contro ogni previsione, sembra invece essere ritornato tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Lo aveva già anticipato, attraverso un’indiscrezione, il giornalista Gabriele Parpiglia, ma ora gli indizi sembrano non lasciare spazio a dubbi. Nelle stories del suo profilo Instagram, il dj ha pubblicato una foto in cui appare seduto su un divano bianco e nero. Un divano molto simile compare anche in alcuni scatti e video dell’influencer.

Gli indizi, insomma, sembrano essere inequivocabili. Elementi d’arredo e indumenti che compaiono nelle immagini di entrambi sarebbero il segnale del fatto che i due starebbero attualmente vivendo insieme. Ad alimentare i dubbi, anche la risposta della De Lellis ad una fan che, incuriosita, chiedeva spiegazioni:

Non vi dico dove l’ho nascosto, chi o cosa. Quindi è inutile che continuate a chiedermelo, mi fate impazzire e vi adoro.

Stando alle ultime immagini i due sarebbero tornati ad essere una coppia: un sogno per i loro fan, che da tempo aspettavano questo momento. Grande attesa, invece, per una possibile reazione di Andrea Iannone: sarà altrettanto felice per il ritrovato amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis?