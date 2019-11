Belen Rodriguez e Andrea Damante, spunta un video insieme

editato in: da

Cosa è successo davvero fra Andrea Damante e Belen Rodriguez? Mentre il gossip continua sui social è comparso un video del passato che li ritrae insieme. Secondo alcune indiscrezioni circa un anno fa fra il dj e la showgirl argentina ci sarebbe stato un breve flirt, terminato poco prima del ritorno di fiamma di lei con l’ex marito Stefano De Martino.

La love story, tenuta segreta sino a oggi, sarebbe nata durante un periodo di crisi fra Damante e Giulia De Lellis. Proprio per questo l’influencer sarebbe furiosa con la showgirl e fra le due sarebbe scoppiata una vera e propria guerra su Instagram. Mentre Belen si è concessa una breve vacanza con De Martino per sfuggire ai gossip, Giulia non ha voluto svelare l’identità della donna che ha attaccato nelle Stories, minacciando di “rovinare famiglie”.

Per il settimanale Chi, confermato anche da Spy, la scintilla sarebbe scoccata nel giugno 2018 dopo un concerto di Fedez e J-Ax. La Rodriguez e Damante avrebbero continuato la serata con il karaoke insieme ad alcuni amici e in seguito avrebbero iniziato a frequentarsi. Ad aggiungere nuovi dettagli al pettegolezzo un video spuntato sui social in cui Belen e Andrea, uno accanto all’altro, si divertono in un locale.

Per ora la showgirl argentina non ha smentito nè confermato la laison, lo stesso ha fatto Damante che su Instagram non ha commentato gli ultimi sviluppi. Qualche giorno fa a intervenire sulla questione era stata la Balivo che, nel corso di Vieni da Me, aveva detto la sua sul gossip del momento.

“Non capisco perché Belen non possa fare i tutorial se li fa anche Giulia De Lellis – aveva detto la presentatrice -. Se il flirt fosse stato vero, Belen non avrebbe avuto problemi a dirlo, pure perché all’epoca era single. Quindi non credo sia vero”.Nel frattempo però continuano a spuntare indizi che sembrano raccontare un’altra storia.