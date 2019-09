Giulia De Lellis di nuovo con Damante dopo il libro. L’indiscrezione

editato in: da

Giulia De Lellis, da corteggiatrice ad influencer e, perfino, scrittrice. Non si parla d’altro, infatti, di ‘Le corna stanno bene su tutto’, libro in cui racconta la storia con Andrea Damante.

A dire la verità, il libro parla soltanto degli ultimi mesi della relazione di Giulia De Lellis con Andrea Damante, a partire da quando lei ha scoperto di essere stata tradita. La De Lellis, con l’aiuto di Stella Pulpo, pur romanzando ha, sostanzialmente, raccontato la sua storia e le sue sensazioni.

Nonostante tutto, però, tra i due sembrerebbe essere tornato un rapporto sereno. Andrea e Giulia, infatti, sono stati avvistati insieme ad un party esclusivo in atteggiamenti affettuosi. Stando ad alcune indiscrezioni, rilasciate su Instagram da un volto noto ai fan di Temptation Island, sarebbe scappato anche un abbraccio. A dichiararlo è stata Jessica Guazzotti, ex tentatrice del programma.

Molto probabilmente, si tratta solo di amicizia ritrovata. I fan della coppia, ancora molto numerosi, dovranno mettersi l’anima in pace: tra i due non sembra esserci un ritorno di fiamma. O, almeno, non per il momento. A confermarlo il fatto che la De Lellis e Damante si siano incontrati solo per qualche minuto. Giulia, insomma ha definitivamente voltato pagina.

La De Lellis, infatti, prima di chiudere per sempre la storia con Andrea Damante ha provato a ricucire il loro rapporto e a passare sopra a quanto successo. Come dichiarato recentemente, sia a Domenica In che a Verissimo, non è riuscita a riacquistare fiducia nel suo ex fidanzato. Ha, così, iniziato a frequentare altri ragazzi con la speranza di essere di nuovo sorpresa dall’amore.

Dopo una prima e breve relazione con il cantante Irama, l’influencer ha trovato la serenità tra le braccia del motociclista Andrea Iannone. Lui, dopo aver concluso la storia con Belen Rodriguez, a sua volta riappacificatosi con il marito Stefano De Martino, si è detto molto innamorato della De Lellis.

Archiviati i mesi di sofferenza più duri, dovuti al tradimento, a Giulia De Lellis sembra andare tutto per il verso giusto: carriera e questioni di cuori. E i fan iniziano a chiederselo: che sia arrivato il momento di vederla all’altare o, perché no, mamma? Infondo l’ex gieffina non ha mai negato la volontà di realizzare questi suoi desideri.