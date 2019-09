Andrea Damante commenta per la prima volta il libro di Giulia De Lellis

editato in: da

A pochi giorni dall’uscita del primo libro di Giulia De Lellis, “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza“, arriva il duro commento di Andrea Damante sulla sua ex fidanzata (e non solo).

Proprio in questi giorni, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso con i suoi fan alcune pagine del libro che Stella Pulpo ha scritto per lei. Come tutte sappiamo, la De Lellis ha raccontato (per filo e per segno) la sua storia d’amore con Andrea Damante, rivelando anche particolari piuttosto intimi, sia sulla vita sentimentale della coppia sia sul tradimento che ha portato definitivamente alla rottura dei Damellis.

Al di là delle tanto conclamate “corna”, la bella influencer romana avrebbe accusato il bel dj di costringerla a condurre una dieta piuttosto rigida, affiancata da molte ore di palestra. Dichiarazioni che non sono affatto piaciute all’ex tronista che, proprio in questi giorni, ha deciso di commentare la storia che la sua ex fidanzata ha deciso di raccontare al pubblico:

Ho fatto degli errori, e non ho mai negato quel tradimento, ma ciò che più mi dispiace è che Giulia abbia buttato via la nostra storia così, con un libro che tra l’altro non avrà scritto lei. Parlando della nostra intimità e raccontando f…..ie tipo la storia della dieta. Cose pazzesche, non vere. Certe rivelazioni sono una cosa talmente trash, fatta solo per guadagnare un po’ di soldi che proprio non mi appartiene.

Insomma, Andrea Damante non ci sta. E nonostante la De Lellis abbia dichiarato di averlo avvisato sin da subito di quanto avrebbe letto nel suo libro, il dj è andato su tutte le furie non appena ha scoperto i dettagli rivelati dall’autrice. Soprattutto perché falsi e frutto della fantasia di Giulia.

“Sono davvero dispiaciuto, ma preferisco non commentare. Meglio lasciar parlare il mio lavoro, la mia musica e il mio primo disco, in uscita per l’anno prossimo”, così risponde a chi gli chiede cosa pensa de “Le corna stanno bene su tutto“. Certo, probabilmente si tratterà del caso editoriale dell’anno, ma quale dei Damellis ci sta dicendo la verità? Giulia o Andrea?