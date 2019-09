Giulia De Lellis, confessione sul tradimento e l’amore per Andrea Iannone

editato in: da

A pochi giorni all’uscita del libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza“, Giulia De Lellis è tornata a parlare di sé, del suo passato con Andrea Damante e del suo futuro con Andrea Iannone.

Nonostante nelle ultime settimane si sia parlato molto del progetto editoriale della bella influencer romana, che ha attirato indistintamente critiche e apprezzamenti, lei non ha concesso ancora nessuna intervista ufficiale. Almeno fino ad ora. Ma in questa settimana il magazine femminile F pubblicherà una confessione intima e personale della De Lellis, che non solo ha parlato del suo primo libro, ma ha svelato anche dettagli intimi sul tradimento di Andrea Damante e poi sulla convivenza con Andrea Iannone, i due uomini che le hanno fatto battere il cuore negli ultimi anni.

“Ho iniziato ad avere una sensazione sempre più fastidiosa […]. All’inizio non avevo il coraggio di indagare, speravo di sbagliarmi. Invece era vera. Alle ragazze dico: se avete quella sensazione non ignoratela!”, così l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne racconta il brutto periodo trascorso con il suo ex. I primi dubbi, la perdita della fiducia per il suo fidanzato e poi la verità sul tradimento: “Nel caso mio e di Andrea Damante non si è trattato solo di tradimenti fisici ma di mancanze di rispetto molto gravi sulle quali mi è stato impossibile passare sopra”.

Per Giulia De Lellis, che davvero pensava di aver trovato l’uomo con cui trascorrere tutta la vita, non deve essere stato affatto facile scoprire le numerose scappatelle del bel dj siciliano, che sembra essersi divertito alle spalle della fidanzata ben più di una volta. Da qui la reazione esasperata dell’influencer- di cui, tra l’altro, lei racconta dettagliatamente nel libro -, che l’ha portata a distruggere guardaroba e PlayStation dell’ex, e poi addirittura a chiamare tutte le donne con cui l’aveva tradita per avere dettagli specifici su quanto accaduto.

Una delusione forte per la bella 23enne romana, che ha visto tradite tutte le sue aspettative sull’Amore. Eppure, nonostante questo, tutte sappiamo che Giulia ha comunque voluto dare una seconda chance ad Andrea Damante: “Perché, soprattutto se sei stata tradita, sei costretta a smettere di amare, non è che ti si è spento il sentimento. Quindi resistere è difficilissimo. Sono riuscita a tagliare solo dopo tanto tempo. Ma non tutto il male viene per nuocere: se non ci fosse stato lui non avrei incontrato l’Andrea giusto”.

Un’occasione finita male, che le ha comunque permesso di conoscere Andrea Iannone, l’affascinante pilota di MotoGP che l’ha fatta ricredere sui sentimenti, sugli uomini e su molto altro ancora. “L’ho conosciuto durante una cena dove mi portò il mio ex. Eravamo entrambi fidanzati quindi ci siamo scambiati solo tre sguardi, che però ci ricordiamo bene. Lui mi aveva ‘memorizzata’, a me in realtà era risultato antipatico, forse però non volevo ammettere di esserne affascinata. Un anno dopo mi ha mandato un messaggino […]”, così la De Lellis racconta il primo incontro con il suo attuale fidanzato. Il resto della storia la conosciamo tutte: le prime uscite pubbliche, le dediche d’amore su Instagram, i commenti di Cecilia e Jeremias Rodriguez, la convivenza a Lugano e i progetti di bambini e famiglia.

Se il detto secondo cui “quando si chiude una porta, si apre un portone” ha una sua veridicità, Giulia De Lellis potrebbe esserne davvero la dimostrazione perfetta. D’altronde, la storia della bella influencer romana potrebbe essere quella di altre centinaia di donne, tradite e poi riconquistate dall’Amore, perché mosse dalla forza di rimettersi in gioco. Una dote che spesso si perde quando un uomo ci ferisce. D’altronde, lo scopo del libro sembra essere proprio questo, invogliarci a combattere per noi stesse e per la nostra serenità, senza permettere a nessuno di renderci infelici: “Le corna prima o poi capitano a tutte, allora ho pensato di mettere questa esperienza in un libro. Se può aiutare anche solo una ragazza che sta vivendo adesso quello che ho vissuto io e la sprona a lavarsi e vestirsi per uscire di casa, ne sarà valsa la pena”.