Giulia De Lellis, il nuovo amore è Andrea Iannone: l’indiscrezione

Giulia De Lellis sta vivendo un periodo molto produttivo. A livello professionale, la ragazza sta facendo passi da gigante. Uscita da Uomini e Donne nel 2016 è diventata un’influencer, forse la più famosa tra le italiane, e ha lavorato a numerose collaborazioni con diversi marchi importanti.

Un gran trionfo non solo sui social, ma anche in televisione. Ha partecipato al Grande Fratello Vip, arrivando in finale, è stata ospite in più trasmissioni televisive, sta per apparire in una web fiction e, a quanto pare, condurrà a breve un nuovo programma al fianco di Gemma Galgani.

Ad attirare l’attenzione, però, non sono solo i suoi successi professionali. La vita privata della De Lellis è, infatti, sempre stata sotto i riflettori. La sua relazione storica con Andrea Damante, d’altronde, era iniziata proprio nello studio televisivo di Maria De Filippi. La fine della storia dei Damellis, così venivano chiamati, aveva provocato molto scontento nei fan della coppia e alcuni non riescono a farsene ancora una ragione.

L’ex gieffina, dopo un periodo no, dovuto proprio alla rottura con Damante e alle voci di un tradimento da parte di lui, si era consolata tra le braccia di Irama, vincitore di Amici nell’edizione del 2018. La storia, però, è durata veramente poco. Dopo circa due mesi, i due si sono lasciati pur rimanendo legati da un profondo affetto e da una sincera amicizia.

La domanda sorge spontanea, la De Lellis è single o il suo cuore batte per qualcun altro? Dopo la chiusura con Irama molti la immaginavano di nuovo tra le braccia di Andrea Damante, ma il gossip è stato prontamente smentito.

Un’ultima indiscrezione, però, fa pensare che Giulia sia riuscita a trovare un nuovo amore. Si tratterebbe di Andrea Iannone, che fino a non molto tempo fa faceva coppia con Belen Rodriguez. L’indiscrezione arriva dal magazine Spy, secondo il quale il motociclista e l’influencer si frequenterebbero già da diverse settimane.

A fare il primo passo sarebbe stato Iannone, che, colpito dalla De Lellis, ne avrebbe chiesto il numero di telefono. Dopo un periodo di conoscenza, i due avrebbero deciso di frequentarsi. Per ora, però, non è arrivata nessuna conferma né smentita da parte dei diretti interessati, anche se i fan sono in trepidante attesa.

Che la De Lellis abbia finalmente trovato il vero amore?