Giulia De Lellis conferma la crisi con Damante: “Siamo tristi”

Giulia De Lellis conferma la crisi con Andrea Damante su Instagram. Da giorni ormai circolavano voci riguardo un allontanamento fra i due, tornati insieme da pochissimi mesi dopo una lunga separazione, tradimenti e accuse. “Sono solo cavolate”, aveva detto il dj, liquidando la questione, ma nelle ultime ore l’influencer ha aggiunto nuovi dettagli alla vicenda, confermando che qualcosa è accaduto.

“È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita – ha confessato Giulia nelle Stories -. Stanno cambiando e sono cambiate un sacco di cose. Siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne o di condividere. […] Non abbiamo particolarmente voglia di raccontarci troppo, perché vogliamo prima un po’ capirci”.

Un amore, quello fra Giulia e Andrea, nato negli studi di Uomini e Donne: lei corteggiatrice, lui tronista. Nel 2016 i due avevano abbandonato insieme lo show, dopo una scelta emozionante, in seguito era arrivato il successo su Instagram, ma anche la partecipazione al GF Vip. Poi la rottura improvvisa e il racconto della De Lellis, che aveva svelato di essere stata tradita dal fidanzato. Nessuno credeva nella possibilità di un ritorno di fiamma, soprattutto dopo il libro in cui Giulia raccontava il tradimento e la love story con Andrea Iannone.

Poi, a sorpresa, gli ex avevano annunciato di essere tornati insieme. A inizio giugno avevano dato il via alla loro estate d’amore a Ponza, fra gite in barca, baci e dediche su Instagram. “La storia più incredibile che conosco”, aveva scritto Giulia qualche tempo fa, pubblicando uno scatto in cui sorrideva insieme al fidanzato. “Ho sicuramente imparato dal mio passato che prima di fare qualcosa mi prendo il mio tempo – ha spiegato – magari prima sentivo il bisogno di condividere, di raccontarvi tutto, sennò impazzivo per tutte le voci, le bugie che uscivano. Stavolta vi dico: imparate come ho fatto io, non ascoltate le cose che vi dicono su di me, tanto vi ho sempre detto tutto. Ovviamente quando volevo, ne avevo il bisogno o sentivo il desiderio. Continuerò a condividere con voi tutto, state tranquilli, però quando sarà il momento”.

“Voglio stare serena – ha aggiunto rivolgendosi ai fan -. State tranquilli anche voi che va tutto bene. Adesso sono tornata a casa dopo un mese e mezzo, Andre è andato a una serata, ci siamo salutati prima. Tommy è qui, io mi mangio un sushi e poi torno un po’ a Roma dalla family”.