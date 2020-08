GF Vip, Gabriel Garko concorrente: l’annuncio di Patrizia De Blanck

editato in: da

La lenta trasformazione di Gabriel Garko, sempre più plastificato

Gabriel Garko sarà fra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Ad annunciarlo Patrizia De Blanck che in un’intervista live ha svelato il nome di alcuni protagonisti della prossima edizione del reality. “Io so solo Gregoraci, Gabriel Garko e Flavia Vento – ha detto -. Gli altri non so chi sono. E siccome dura tre mesi”.

Sembra dunque confermata la presenza di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, ma soprattutto di Gabriel Garko. Nomi importanti che renderebbero il GF Vip un successo annunciato. Dopo gli ottimi risultati raggiunti nella scorsa edizione del reality, Alfonso Signorini aveva annunciato la volontà di portare altri vip interessanti nella casa di Cinecittà.

“Con mia grande sorpresa si sta profilando un cast di grandissimo interesse – aveva confessato il conduttore qualche settimana fa, parlando dei provini -. Abbiamo visto circa 40 vip, ed entro un paio di settimane passeremo in rassegna i giovani, categoria importante ma difficile perché, per ragioni anagrafiche, spesso non possono essere definiti vip. Con set chiusi e concerti sospesi, ci siamo ritrovati molti nomi ai provini. Inoltre, la scorsa edizione è piaciuta anche a tanti insospettabili che si sono proposti perché si sono affezionati al programma e si fidano di me”.

Nel corso delle settimane sono stati fatti tanti nomi, ma ora spuntano le prime conferme. Sembra ufficiale la presenza di Elisabetta Gregoraci che, nonostante la mancata approvazione dell’ex marito Flavio Briatore, varcherà la porta rossa. Ci saranno anche Patrizia De Blanck e Flavia Vento, seguite da Gabriel Garko. L’attore negli ultimi giorni è nuovamente finito al centro del gossip a causa del suo legame con Gabriele Rossi, avvistato in compagnia di Rocco Casalino a Roma.

Nel cast, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci anche Dayane Mello, ex di Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore che ha regalato il sorriso a Belen Rodriguez dopo l’addio a Stefano De Martino. Si parla inoltre di Manila Nazzaro, reduce da Temptation Island, in coppia con Lorenzo Amoruso, e Giovanni Terzi, noto giornalista e scrittore che presto sposerà Simona Ventura. Per scoprire il cast completo non resta che attendere settembre, quando il reality riaprirà i battenti con tante nuove puntate.