GF Vip 5, due showgirl e un attore turco nel cast: l’indiscrezione

GF Vip, vince Paola ma social (e Marcuzzi) sono tutti per Patrick

Continuano le indiscrezioni sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip che tornerà a settembre con la conduzione di Alfonso Signorini. Il giornalista sta ancora lavorando per realizzare il cast, ma non mancano rivelazioni e gossip su chi entrerà nella casa di Cinecittà. Secondo le ultime news, presto potrebbero attraversare la porta rossa due showgirl e un attore turco.

Dopo Elisabetta Gregoraci, Signorini si sarebbe messo in contatto anche con Matilde Brandi. La showgirl romana si è allontanata dal piccolo schermo per dedicarsi alle figlie Sofia e Aurora, ma potrebbe presto tornare in tv nelle vesti di concorrente del GF Vip. “Da alcuni anni Matilde Brandi è lontana dal piccolo schermo – ha svelato Alberto Dandolo -: la showgirl ha infatti preferito anteporre alla carriera la sua famiglia e la sua vita privata. A Cologno Monzese gira però voce che per lei sia giunto il momento di tornare in TV! Sembra infatti che la bella Matilde sia nel cast della prossima stagione del Grande Fratello Vip”.

Non solo: Signorini sarebbe in trattativa anche con un’altra showgirl molto amata, Justine Mattera, assente da qualche tempo dalla tv. Nella casa del GF Vip potrebbero entrare anche la giornalista Annalisa Chirico, Flavia Vento, Patrizia De Blanck, Vera Gemma, Cristina Buccino, Carmen Russo (probabilmente in coppia con il marito Enzo Paolo Turchi), Tosca D’Aquino e Chiara Nasti. Infine il conduttore vorrebbe rendere il cast internazionale portando al Grande Fratello Vip, Can Yaman. L’attore turco è amatissimo dalle telespettatrici italiane grazie al successo delle fiction Bitter Sweet e Daydreamer.

Il GF Vip ripartirà a settembre dopo il grande successo della passata edizione e Signorini ha già promesso un cast di stelle. “Devo dirvi che si sono presentate ai provini un sacco di persone molto famose – aveva confessato qualche tempo fa parlando del reality più longevo della tv -, anche inaspettate per quel che mi riguarda. Ed è stato senza alcun dubbio un piacere farne così tanti. Adesso è comunque ancora il momento della selezione e delle decisioni. Si valutano i caratteri e le storie, che poi andranno mescolati. Ovviamente voglio anche un po’ di sana follia“.