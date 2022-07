Giorgia Soleri: “Non sono stata fortunata”. Il suo messaggio ai fan dei Måneskin

Fonte: IPA Concerto dei Maneskin: Giorgia Soleri non sarà al Circo Massimo

La sua ipotetica assenza era già nell’aria, ma ora arriva la conferma definitiva: Giorgia Soleri non potrà essere presente al concerto dei Måneskin il programma la sera del 9 luglio a Roma al Circo Massimo. A raccontarlo è stata lei stessa in una storia pubblicata attraverso il suo profilo Instagram in cui esprime tutto il suo dispiacere e lascia un messaggio ai tanti fan della band.

Giorgia Soleri scrive ai fan dei Måneskin

Ci sono eventi più importanti di altri, non tanto per la loro portata quanto piuttosto per il luogo in cui si svolgono. Uno di questi è il concerto dei Måneskin al Circo Massimo nella “loro” Roma. Sono 70mila i biglietti venduti, con il sold out da mesi. Negli ultimi giorni era comparso lo spettro del rinvio a causa dell’allarme di alcuni medici per i timori di un picco di contagi per il Covid. Ma l’assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato aveva assicurato: “Non è all’esame alcuna ipotesi di rinvio del concerto dei Maneskin al Circo Massimo”.

E così è stato. Tutto è pronto per quello che da molti è stato definito il “concerto dell’anno”, ma c’è anche chi non potrà essere presente.

Lo ha fatto sapere Giorgia Soleri che, dopo essere risultata positiva al Covid qualche giorno fa, ha spiegato tramite le storie del suo profilo Instagram perché non potrà essere fisicamente allo show.

Un lungo messaggio da cui traspare tutta la sua delusione.

“Niente – ha esordito – ero convinta (dopo aver chiesto a chi mi ha fatto il tampone, a 2 farmacie e aver letto articoli che a questo punto definire poco attendibili è poco) che per le persone vaccinate non ci fosse più la regola dei 7 giorni di quarantena dal tampone che ha attestato la positività. Invece c’è ancora, quindi positiva o negativa, non potrò esserci al Circo Massimo”.

La modella e scrittice non è stata fortunata e lo esprime attraverso le sue parole nel messaggio: “Questa – ipotetica – negatività sembrava essere una bella botta di c*** in ambito salute e invece nulla”.

“Sono molto triste – ha, poi, aggiunto -, inutile dirlo, avevo basato tutto il tour promozionale (del suo libro La signorina nessuno, ndr) per essere a Roma domani. Ma è un giorno importantissimo, sarà uno spettacolo incredibile e sono felice che più di 70 mila persone sano vederlo e goderne!”. Ha sottolineato riferendosi ai tanti fan dei Måneskin attesi a Roma.

Poi un messaggio al fidanzato e agli altri membri della band: “Spaccate tutto come solo voi sapete fare, voglio sentire Roma saltare fin qui”.

Ai fan, infine, ha scritto di divertirsi e “Fate anche qualche video”.

Giorgia Soleri, il legame profondo con Damiano

Una lunga storia d’amore: è quella che lega Giorgia Soleri a Damiano. La scrittrice e il front man dei Måneskin stanno insieme da tanti anni, ma solamente da poco hanno reso pubblica la relazione. Hanno preservato la loro sfera più privata e continuano a farlo, nostante qualche volta condividano i propri sentimenti tramite i social. Una cosa è certa: ci sono sempre l’uno per l’altra, si supportano nei momenti importanti. Lo ha fatto Damiano sostenendo Giorgia nelle sue tante battaglie, lo ha fatto lei appoggiando lui e tutta la band in questi anni che li hanno visti (letteralmente) sfondare.

E anche se non ci sarà fisicamente, come è accaduto al Coachella, anche per il concerto al Circo Massimo Giorgia Soleri sarà presente con tutto il suo sostegno.