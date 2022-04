Damiano e Giorgia, quando tutto ebbe inizio: su Instagram la dolce foto di 8 anni fa

Brit Awards, il look dei Maneskin fa centro: la provocazione di Damiano

L’amore è una cosa meravigliosa e Giorgia Soleri lo sa bene. L’influencer ha condiviso uno scatto inedito su Instagram, davvero molto speciale, che la ritrae al fianco del fidanzato Damiano David, celebre (e amatissimo) leader dei Måneskin. C’è tanto, tutto dietro una semplice foto scattata ben otto anni fa, quando tutto ebbe inizio. Erano giovanissimi Giorgia e Damiano e non potevano ancora sapere che la loro sarebbe stata una delle più belle storie d’amore. O forse, in fondo, lo sentivano.

Giorgia e Damiano otto anni fa, quando tutto ebbe inizio

Giorgia Soleri e Damiano David non sono soliti condividere molto della loro vita privata. E proprio per questo è ancor più bello e speciale il piccolo regalo che la modella e influencer ha voluto fare ai suoi follower di Instagram, condividendo nelle stories uno scatto inedito che la ritrae insieme al suo bel fidanzato ben otto anni fa, quando tutto ebbe inizio.

Fino a prima del boom dei Måneskin neanche sapevamo della loro splendida love story. La coppia è sempre stata super riservata e ha deciso di uscire allo scoperto soltanto quando hanno sentito che era il momento giusto. Giovanissimi eppure uniti da un legame tanto forte da superare mille ostacoli, sempre l’una al fianco dell’altro. Perché in fondo non servono proclami altisonanti per confermare il proprio sentimento, ma è nella vita di tutti i giorni che si ricevono le reali conferme.

Stavolta la bella Giorgia si è concessa una piccola eccezione, dopo la foto che ha condiviso in occasione del compleanno di Damiano lo scorso 8 gennaio. Un ricordo del lontano 25 aprile 2014, quando si sono conosciuti e ancora erano inconsapevoli di quanto sarebbe stata dirompente la forza del loro amore: “8 anni fa, oggi, io, te, Villa Borghese e le nostre lunghe, infinite chiacchierate. ‘Canti davvero bene, sai?’, che ridere pensarci oggi”.

Giorgia Soleri e Damiano David, una splendida storia d’amore

Lunedì 25 aprile 2022 Giorgia Soleri e Damiano David hanno festeggiato il loro anniversario. Otto lunghi anni fatti di amore, esperienze condivise, momenti di grande gioie ma anche di dolore. Quello che, ad esempio, hanno dovuto affrontare quando si vociferava della loro crisi, cosa che ha profondamente colpito il leader dei Måneskin. Ma si sa, la fama e il successo sono armi a doppio taglio: ti danno tanto, ma c’è sempre chi vuole toglierti qualcosa. Specialmente ciò che hai di più bello.

Invidiati, ma anche molto amati. La love story tra Giorgia Soleri e Damiano David è iniziata come quella di qualunque coppia di ragazzini, ognuno con i propri sogni nel cassetto e una voglia matta di mordere la vita. Un amore che hanno custodito gelosamente fino a pochissimo tempo fa e che adesso, solo raramente, celebrano a mezzo social deliziando amici e fan.

Quel che colpisce di questi due giovanissimi innamorati è una maturità fuori dal comune. Damiano è stato travolto dal successo planetario con i Måneskin, ma non per questo ha perso la testa. È sempre rimasto con i piedi per terra, dedicandosi con profonda dedizione al proprio lavoro e alla propria passione. Giorgia, dal canto suo, non è un’influencer come le altre: nel tempo ha dato voce a battaglie importanti, dai diritti delle donne fino alla sua personalissima lotta contro la vulvodinia, malattia con cui convive da quando aveva 16 anni.

Uniti, nella gioia come nel dolore. Perché l’amore, quello vero, supera ogni difficoltà e non ti fa mai perdere il sorriso. Parola di Giorgia e Damiano!