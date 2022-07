Måneskin, scoppia il caso sul concerto a Roma. L’appello dei virologi e la replica su Instagram

Fonte: IPA Cannes 2022, l’eleganza rock dei Måneskin: sono loro le vere star del red carpet

Manca davvero pochissimo al grande evento: il prossimo sabato 9 luglio, la capitale si veste a festa per il concerto dei Måneskin che si terrà nella splendida cornice del Circo Massimo. I fan – quantomeno i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto prima dell’inevitabile sold out – stanno attendendo con ansia questo momento ormai da mesi. Ma ci sono alcune nubi all’orizzonte. E non in senso meteorologico. Virologi ed esperti hanno lanciato l’allarme: il rischio è quello di veder incrementati in maniera pericolosissima il numero dei contagi di Covid. Per questo i medici chiedono il rinvio del concerto – e la risposta social non si è fatta attendere.

Måneskin, il caso: l’allarme dei virologi

Dopo una lunga stagione di successi, tra cui lo strepitoso concerto all’Arena di Verona e quello a Lignano Sabbiadoro, i Måneskin si preparano al nuovo tour mondiale che li terrà impegnati sino alla prossima primavera. Ma prima c’è ancora un appuntamento imperdibile per tutti i loro fan: si tratta dello show al Circo Massimo, che si terrà nel corso della rassegna Rock in Roma 2022. L’evento è in scaletta per sabato 9 luglio, e naturalmente i biglietti sono andati esauriti nel giro di pochissime ore. Tuttavia, i virologi hanno chiesto di rinviarlo lanciando un allarme che ha suscitato grande scalpore.

“Non è una buona idea un altro grande evento adesso” – ha affermato Antonello Maruotti, statistico della Lumsa, come riportato da Repubblica. Il problema è infatti la diffusione notevole che nelle ultime settimane ha avuto la nuova variante del Covid, chiamata Omicron 5 (che è risultata essere particolarmente contagiosa). Il suo picco è previsto proprio nei prossimi giorni, in concomitanza con il concerto dei Måneskin. “I grandi eventi sono stati delle bombe sanitarie. Tutti noi medici di famiglia abbiamo visto pazienti positivi reduci da Vasco e ora il virus circola ancora di più” – ha ribadito Marcello Pili, medico di famiglia di Ostia – “Trovo il concerto dei Måneskin, in questo momento, una follia. Rischiamo 20mila positivi in una botta sola”.

Inutile dire che l’allarme dei virologi ha creato il caos tra i fan: tantissimi si chiedono come mai l’opzione di rimandare lo show sia stata proposta solo nei confronti della band capeggiata da Damiano, considerando i molti altri cantanti che si stanno esibendo in queste settimane – tra cui proprio Vasco e Jovanotti, con il suo attesissimo Jova Beach Party. In realtà, a fare chiarezza è Alberto Chiriatti, vice segretario regionale della Fimmg: “Il problema non sono ovviamente i Måneskin, ma qualsiasi grande assembramento in questo momento di grande diffusione del virus. Adesso non c’è il calcio, ma se ci fosse il derby diremmo la stessa cosa. Perché i numeri sono quelli di Natale, senza considerare i numeri mascherati dai tamponi fai da te”.

La risposta dei Måneskin su Instagram

Se i fan si sono scatenati sui social, prendendo le difese della band romana, i Måneskin hanno preferito mantenere un rigoroso silenzio sulla questione. Ma la loro inequivocabile risposta è arrivata attraverso una storia Instagram condivisa sul loro profilo ufficiale: pur senza far riferimento alcuno all’accaduto, con una semplice foto sono riusciti a mettere a tacere tutti. Come ci sono riusciti? È bastato loro pubblicare uno scatto del dietro le quinte del Circo Massimo, dove il concerto è già in allestimento. “Work in progress” – hanno scritto – “See you on Saturday”. Ovvero, per i meno avvezzi all’inglese: “Lavori in corso. Ci vediamo sabato”.

Non poteva esserci replica più sibillina per chi si chiedeva se lo show dei Måneskin stesse davvero per essere rinviato. Tuttavia, un piccolo dubbio rimane: proprio qualche ora fa Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano, ha annunciato di essere positiva al Covid. Nel frattempo, gli esperti continuano a ritenere l’evento un rischio troppo elevato, sia per i ragazzi che prenderanno parte tra il pubblico che per le loro famiglie a casa. “Il nostro consiglio è di indossare la mascherina FFP2 che può evitare il contagio” – ha spiegato Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei Medici di Roma – “Spero che i ragazzi seguano questa raccomandazione e pensino anche ai rischi che possono far correre ai genitori e ai nonni”.