Gigi Hadid, la foto “al bacio” con Bradley Cooper per il compleanno

Fonte: IPA Gigi Hadid

La relazione tra Gigi Hadid e Bradley Cooper? Procede a gonfie vele, tanto che su Instagram la top model ha condiviso una foto “al bacio” insieme al suo fidanzato. Uno scatto che conferma la solidità della relazione: il legame è stato finalmente ufficializzato anche sui social. “Mi sento così fortunata ad avere 30 anni”, ha scritto nel post, un carosello di foto speciali, tra cui quella con Cooper.

Gigi Hadid, la foto su Instagram con Bradley Cooper per il suo compleanno

Gigi Hadid e Bradley Cooper hanno ufficializzato la loro storia d’amore su Instagram con uno scatto in occasione del compleanno della top model (che ha compiuto 30 anni). La foto, condivisa sabato 3 maggio, è “bollente”: è presente all’interno del carosello, che racconta i festeggiamenti. “Mi sento così fortunata per ogni momento positivo e negativo, per tutti gli insegnamenti e i doni che entrambi mi hanno portato. Per poterli provare tutti! Sono così fortunata ad essere mamma, amica, compagna, sorella, figlia e collega di alcune delle persone più incredibili”, ha scritto la Hadid.

E ha aggiunto: “Mi sono divertita tantissimo a festeggiare, ed è una benedizione sentirmi così amata! Sono grata e onorata di iniziare un nuovo decennio”. La Hadid è mamma di Khai, nata il 20 settembre 2020 dalla relazione con Zayn Malik, ex membro degli One Direction. Oggi, la Hadid è felicemente impegnata con l’attore Bradley Cooper (che potrebbe averle chiesto la mano).

La storia d’amore tra Gigi Hadid e Bradley Cooper

Gigi Hadid e Bradley Cooper si sono conosciuti agli inizi di ottobre, nel 2023: all’epoca, erano stati avvistati durante una cena. Da allora, non hanno mai smesso di frequentarsi ma il loro feeling è diventato sempre più evidente. Raramente hanno parlato della loro relazione: a marzo del 2025, la Hadid ha rivelato qualcosa di più a Vogue, definendo il legame molto romantico e felice.

“Bradley mi ha aperto gli occhi sul teatro e questa è una cosa che mi fa piacere riportare nella mia vita”. E ha poi parlato delle “sfide” che inevitabilmente derivano da una relazione sotto gli occhi di tutto il mondo. “Difficile vivere un’esperienza normale negli appuntamenti. E poi c’è un ulteriore livello di privacy e sicurezza. Vuoi credere che la gente ti coprirà le spalle… ma non lo sai”.

Ha aggiunto di essere fortunata: “Penso che arrivare al punto in cui si sa cosa si vuole e cosa si merita in una relazione sia essenziale. Lo rispetto moltissimo come creativo e sento che mi dà tanto: incoraggiamento e, semplicemente, fiducia”. Secondo una fonte vicina alla coppia, in ogni caso, nessuno dei due intende affrettare troppo le cose. “Gigi ha una personalità libera e fa emergere il lato divertente di Bradley”. Naturalmente entrambi sono super impegnati con il lavoro, ma danno priorità anche alla loro relazione e alle figlie. Sì, perché se Gigi è mamma di Khai, Bradley ha la figlia Lea De Seine, avuta con l’ex Irina Shayk. Tutto, in ogni caso, lascia presagire un futuro sereno per la coppia Hadid-Cooper. Per le campane a nozze, c’è sempre tempo.