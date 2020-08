Gigi D’Alessio nonno, è nata Sofia: il commento di Anna Tatangelo

editato in: da

Gigi D’Alessio è diventato nonno per la seconda volta. Giusy Lo Conte, compagna del figlio Claudio, ha dato alla luce una bambina, Sofia. E Anna Tatangelo commenta la lieta notizia. Ad annunciare la nascita della piccola è stato proprio il primogenito del cantante che ha postato su Instagram uno scatto, scrivendo: “Oggi è il giorno in cui le lacrime bagnano un sorriso grande come la luna. Benvenuta Amore mio, benvenuta Sofia D’Alessio”.

In tanti hanno fatto gli auguri all’imprenditore che è legatissimo a papà Gigi. Claudio D’Alessio ha anche un’altra figlia, Noemi, nata dieci anni fa, frutto di una relazione ormai finita. La piccola Sofia entra a far parte della grande famiglia D’Alessio, con tanti figli e nipoti. L’artista napoletano è stato sposato dal 1986 al 2006 con Carmela Barbato da cui ha avuto i figli Claudio, Ilaria e Luca. In seguito ha iniziato una lunga relazione con Anna Tatangelo da cui ha avuto nel 2010 il terzogenito Andrea. La love story fra i cantanti ha vissuto alti e bassi, con una crisi nel 2017 che sembrava essersi risolta per il meglio. Poi l’annuncio, qualche mese fa, dell’addio definitivo, con un comunicato congiunto apparso su Instagram.

27 anni e una carriera da ballerina, Giusy Lo Conte è legata da diverso tempo a Claudio D’Alessio. Il figlio di Gigi ha alle spalle alcune relazioni con donne dello spettacolo, come Cristina Buccino e Nicole Minetti. Giusy lavora come ballerina ed è nel corpo di ballo di alcune importanti produzioni Rai come Made In Sud, Tale e Quale Show, I Migliori anni e l’Anno che verrà, ma anche 20 anni che siamo italiani, programma condotto da Gigi D’Alessio con Vanessa Incontrada.

La seconda nipotina arriva per il cantane in un momento di cambiamenti nella vita privata. A commentare il post Instagram con cui Claudio ha annunciato la nascita di Sofia anche Anna Tatangelo. La cantante ha pubblicato diversi cuoricini rossi per salutare l’arrivo della seconda nipotina di Gigi. Lei e l’artista sono rimasti in ottimi rapporti. A svelarlo qualche settimana fa era stata proprio la cantante di Sora che aveva parlato della loro separazione. “Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre – aveva svelato -. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto”.