Giancarlo Magalli in ospedale per un’infezione: come sta oggi

Nel corso di un’intervista, Giancarlo Magalli ha raccontato di essere stato ricoverato in ospedale per un’infezione. Nelle ultime settimane, il noto conduttore non si è mostrato spesso in televisione. In effetti, l’ultima avventura risale a Il Cantante Mascherato, lo show di Milly Carlucci. L’assenza è dovuta a un’infezione contro cui si è ritrovato a combattere e che lo ha costretto ad alcuni giorni di ricovero. Come sta oggi?

Giancarlo Magalli ha avuto un’infezione, il ricovero in ospedale: come sta

Lo abbiamo visto – felice e sorridente come sempre – a Il Cantante Mascherato, insieme alla figlia Michela, dove si sono classificati terzi. Ed è stato Magalli stesso a spiegare il motivo della sua assenza prolungata, sebbene non abbia fornito numerosi dettagli sull’accaduto. A causa di un’infezione – ha detto il conduttore a Nuovo TV – è stato in ospedale, dove ha ricevute le cure necessarie per tornare a stare bene.

Al momento, il problema sembra essere rientrato: oggi si sente meglio e può tornare non solo dai suoi affetti, ma anche al suo lavoro. Magalli ha infatti anticipato di essere già al lavoro su alcuni quiz, che ha anche proposto alla Rai. Sono tuttavia solo dei progetti e non c’è nulla di certo, in quanto sta attendendo il responso della Rete. I suoi quiz sono al vaglio, ed è già un passo verso il ritorno in TV. Una parola di troppo, il suo ultimo format, non ha ricevuto il sostegno sperato: i bassi ascolti ne hanno definitivamente segnato la chiusura.

Il futuro in TV di Giancarlo Magalli: i nuovi progetti

Nonostante i suoi problemi di salute, Magalli ha continuato a lavorare e ad elaborare nuovi progetti. Di certo, il sodalizio professionale con Milly Carlucci è più forte che mai, e dunque potremmo vederlo anche a Ballando con le Stelle, che è uno degli show di punta della Rai. La sua speranza è che possa essere uno dei giurati della nuova edizione, o magari uno dei ballerini stessi.

Nel suo imminente futuro, tuttavia, non c’è solo la TV. Tutt’altro, perché ha in mente di prendersi un periodo di riposo per stare con i suoi affetti familiari. Dopo la preoccupazione per l’infezione, è naturale voler trascorrere del tempo con le persone amate, ed è così per Magalli, che ha deciso di andare in America in estate, a New York, dove ha intenzione di stare con le figlie per qualche settimana.

Il desiderio di trascorrere del tempo con le figlie Manuela e Michela

Giancarlo Magalli ha avuto due figlie: Manuela è la sua primogenita, oltre che Michela, nata nel 1994. Nonostante l’amore con la sua ex moglie sia finito da diversi anni, il conduttore si è sempre tenuto in contatto con le figlie. E oggi hanno la possibilità di rafforzare il loro legame, soprattutto in vista del tempo che trascorreranno insieme. Per fortuna, i giorni all’ospedale sono solo un brutto ricordo: adesso è il momento di dedicarsi al lavoro, al futuro professionale. Soprattutto, alla famiglia. Perché non c’è niente di meglio per tornare a sorridere e stare bene.