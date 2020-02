GF Vip, tutti contro la Elia, torna la Marini e Pago esce: le pagelle della tredicesima puntata

editato in: da

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

Alfonso Signorini l’aveva promesso e così è stato: la tredicesima puntata del GF Vip è stata ricca di colpi di scena e di momenti indimenticabili. Fra l’uscita di Pago, che ha riabbracciato Serena e non ha salutato nessuno, al chiarimento di Antonella Elia con Patrick Ray Pugliese, sino all’ingresso di Valeria Marini.

Abile nel creare intrecci e lasciare il giusto spazio ai protagonisti dello show: Signorini si è dimostrato un conduttore all’altezza del GF Vip. Il programma, che continuerà sino ad aprile, continua a tenere alta l’attenzione e appassiona perché non è mai uguale a sè stesso. Anche gli opinionisti, Wanda Nara e Pupo, sembrano entrati nel ruolo e stuzzicano i concorrenti con battute e osservazioni spesso pungenti. Scopriamo dunque le pagelle e i voti ai momenti clou e i protagonisti della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip.

PAGO: 5. Entrato nella casa del GF Vip come vincitore annunciato, Pago è partito bene, ma si è perso per strada. Dolce, gentile, ma al tempo stesso deciso, ha perso tutta la sua verve, incastrato nella “questione Serena Enardu”. L’imprenditrice sarda ha – forse non volutamente – oscurato il compagno. Il ritorno di fiamma c’è stato, ma entrambi non ne sono usciti bene. L’ex tronista di Uomini e Donne è stata criticata e accusata di essere solo in cerca di visibilità, mentre Pago si è isolato dal gruppo. L’epilogo è l’abbandono della casa da parte del cantante che non saluta i compagni ed esce dalla porta rossa frettolosamente. Forse troppo. Per Serena è deluso, per la Volpe non voleva commuoversi: di certo non è stato un bel gesto e un confronto sarebbe stato più gradito.

LICIA NUNEZ: 8. C’è chi la definisce una stratega, ma a noi piace sempre di più. Licia è una donna che non ha paura di mostrare le sue fragilità e di raccontarsi. L’ha fatto dall’inizio della sua avventura al GF Vip e continua a farlo. L’attrice racconta i contrasti con la famiglia e la decisione di lasciare casa, poi riceve una lettera dalla madre e si emoziona. “Ogni figlio gay meriterebbe una madre come la mia che, a 75 anni, mi augura la felicità, qualunque essa sia”, dice a Signorini.

ANTONELLA ELIA: 7. Inutile girarci intorno: è lei la grande protagonista di questa edizione del GF Vip. Prima litiga con Patrick, poi fa pace con il gieffino e accusa gli altri compagni. Si infuria con Signorini, smentisce Fernanda Lessa e litiga con qualcun altro. Antonella Elia è inarrestabile, fra lacrime, attacchi e sorrisi. E ci emoziona quando, nonostante tutto, decide di credere nell’amore del fidanzato. Fiore Argento, ex di Pietro Delle Piane, ha lasciato intendere dalla D’Urso che sia stato l’attore a organizzare una paparazzata. Accuse pesanti che Antonella ha però smentito, certa del sentimento che prova nei suoi confronti. In ogni caso la Elia resta la persona più autentica nella casa del GF Vip.

CLIZIA INCORVAIA E PAOLO CIAVARRO: 6. Dubbi, incertezze e passi indietro: l’ingresso di Eleonora Giorgi nella casa la scorsa settimana ha messo in crisi una coppia che appariva già instabile. Lui sembra sempre più innamorato, mentre lei frena. Alla fine arriva l’happy ending con la lettera della star di Borotalco che dà la sua benedizione agli innamorati, ma la storia continua a non convincere.

VALERIA MARINI: 9. Ci voleva proprio lei nella casa del GF Vip per portare un po’ di brio. Frizzante, ironica e unica: Valeria Marini è come sempre un personaggio che non passa inosservato e aggiunge pepe ovunque va. Il pubblico la ama e lei sa come farsi apprezzare. L’ingresso nel bunker di Cinecittà con il famoso trolley è epico, così come lo scambio di battute con Antonella Elia. “Sei contenta?”, le chiede. “Non particolarmente”, risponde lei.