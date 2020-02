GF Vip, Serena Enardu rientra e Paola Di Benedetto commuove: le pagelle dell’undicesima puntata

editato in: da

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip è stata interamente dedicata all’amore. E in effetti, da una puntata caduta il 14 febbraio, non ci si poteva aspettare altro. Tuttavia, a risplendere non sono state le relazioni interne alla casa, ma quelle esterne: il rientro di Serena Enardu è stato decisamente meno intenso dei momenti regalati al pubblico da Adriana Volpe e Paola Di Benedetto, che sono riuscite a emozionare e commuovere.

Anche Clizia e Paolo non sono di certo stati al top, mentre Andrea Denver ha suscitato grande tenerezza. Nella serata dell’amore non sono, comunque, mancati gli scontri: durissimo quello tra Licia Nunez e Pago, pungente quello tra Elia e Alberti. E, alla fine della fiera, ci sono altri due grandi vincitori: Alfonso Signorini e Wanda Nara, brillanti nei loro ruoli.

SERENA E PAGO: 6. È finita bene tra Serena Enardu e Pago: durante questa puntata sembra che l’amore abbia decisamente trionfato. Tuttavia, l’andazzo altalenante della loro relazione non permette di promuoverli a pieni voti. Nonostante il confronto con l’ex tentatore Alessandro Graziani sia stato positivo, dato che ha garantito le buone intenzioni di Serena escludendo ogni sorta di malizia nei like messi alle sue foto, la coppia è apparsa ansiosa. Anche l’eliminazione di Serena è stata poco convincente e il suo rientro in gioco è apparso più un colpo basso che un momento carico di emozione. Possiamo solo sperare che ci riservino sorprese positive nel futuro.

LICIA NUNEZ: 5. Stavolta la Nunez ha un po’ deluso. Durante l’undicesima puntata ha deciso di giocare d’attacco e di riprendere Pago in diretta per le sue recenti affermazioni. Lo scontro che ne è derivato è stato però fin troppo acceso e l’attrice si è lasciata andare a delle osservazioni sul comportamento sottomesso del cantante, che da parte sua cercava di spiegarsi. Il mancato ascolto della replica ha fatto trascendere entrambi, dando vita a un momento non esattamente altissimo, che ha fatto perdere ulteriori punti a Licia, già nel mirino di buona parte dei vip della Casa.

ADRIANA VOLPE: 8. C’è poco da fare, Adriana Volpe è una delle concorrenti che passa da un estremo a un’altro: o piace, o non piace. L’undicesima puntata ha dimostrato che la conduttrice conosce molto bene non solo gli altri vip presenti nella casa, ma anche suo marito: nel corso della diretta, infatti, Alfonso Signorini le ha fatto un brutto scherzo mostrandole delle foto che riprendevano l’uomo con un’altra. Ad annunciare il presunto tradimento alla Volpe è stata Antonella Elia (per altro inconsapevole della montatura), ma Adriana non ci ha creduto neanche un attimo. Forte delle sue convinzioni, si è sciolta poi in lacrime quando il suo Roberto è entrato nella casa, abbracciandolo e baciandolo teneramente.

CLIZIA E PAOLO: 6. Potremmo dire che le coppie del GF Vip sono tutte un po’ in down: dopo Pago e Serena anche Clizia e Paolo prendono una sufficienza risicata. Dopo un momento bellissimo in cui sembrava che fossero fatti l’uno per l’altra, infatti, i due si sono arginati. A mettere i primi paletti è stata Clizia, che ha cominciato ad avere dei ripensamenti e a chiedersi cosa ne penseranno le persone che la aspettano fuori, compreso l’uomo che stava frequentando prima che con Ciavarro iniziasse la passione, Tiberio Carcano. Signorini cerca di metterci una pezza chiamandoli in confessionale e regalando loro una cena, ma, purtroppo, i due non convincono più come prima.

ANDREA DENVER: 7. Andrea Denver si è distinto per un motivo semplice: è uscito dal personaggio del seduttore ed è entrato in quello, molto più vicino al pubblico, dell’uomo che sa di stare perdendo la testa per una donna che non avrà mai. Alfonso Signorini ha mandato in onda il filmato in cui il modello dichiarava di avere un debole per Adriana Volpe, il tutto a pochi minuti dall’ingresso del marito di lei. Il risultato è stato molto più tenero di quanto probabilmente lo stesso Signorini immaginasse: anche se lei resta la sua donna ideale, tra i due è nata una bella amicizia a cui nessuno ha intenzione di rinunciare.

PAOLA DI BENEDETTO: 9. Nella romantica serata di San Valentino, Paola Di Benedetto si aggiudica il voto più alto in assoluto. Se nel corso di questa edizione del Grande Fratello Vip la modella ha mantenuto un basso profilo, in questa puntata ha dato il meglio di sé. Anche per lei Signorini aveva architettato un brutto scherzo: le aveva comunicato che il suo Fede era stato beccato alla Maldive con un’altra donna. La reazione iniziale era stata triste, ma dopo la rivelazione che la donna in questione altri non era che la madre del suo fidanzato, Paola si è commossa. Fede le ha poi dedicato una canzone, facendola emozionare. La parte migliore, però, è arrivata quando la modella si è espressa sull’amore in generale: “Ci deve essere coraggio, non bisogna avere rimpianti”. E lei, che ha sofferto al punto da andare incontro a problemi alimentari, è diventata dimostrazione che si può resistere a qualsiasi urto.

ANTONELLA ELIA: 5. Voto basso per la soubrette, che negli ultimi tempi sta scatenando parecchio scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip. I continui attacchi a Fernanda Lessa, le prese di posizione e le antipatie che ha scatenato (ultima in ordine di tempo quella di Andrea Montovoli, che l’ha definita “machiavellica”) non giocano a suo favore. E anche durante l’undicesima puntata, le cose non sono andate bene: Antonella ha litigato con Barbara Alberti, presente in studio. La scrittrice ha infatti detto che la soubrette è una simulatrice naturale, e la Elia non l’ha mandata giù: “Barbara tu sei perfida. Poi bisogna sempre parlare con te per farti capire dove è la realtà”.

ALFONSO SIGNORINI: 7. In questa puntata, Signorini è stato protagonista assoluto: è intervenuto in prima persona per parlare con Alessandro Graziani, ha giocato con le sue possibilità per realizzare scatti e montature e ha riservato diverse gioie a tutti i concorrenti. Ha saputo tenere alta l’attenzione del pubblico fino all’1.25 di notte, tessendo una tela davvero magistrale. Chiunque avesse riserve sul suo ruolo da conduttore, adesso, non potrà fare altro che ricredersi.

WANDA NARA: 8. Promossa a pieni voti anche Wanda Nara: l’opinionista era sola, dato che Pupo era impegnato in una delle tappe del suo tour. C’era chi dava per scontato che non avrebbe saputo affrontare la situazione. Invece è apparsa più frizzante e incalzante che mai, pronta a dare il suo giudizio senza peli sulla lingua. Una novella Simona Izzo, cui è possibile perdonare anche le gaffe linguistiche.