GF Vip, Clizia Incorvaia fa un passo indietro: “Paolo capirà”

Sembrava che ci fossero tutti i presupposti per una storia d’amore con i fiocchi, ma come sempre il Grande Fratello Vip riserva delle sorprese: Clizia Incorvaia sembra infatti essere decisa a fare un passo indietro e a chiudere – almeno per il momento – la sua relazione con Paolo Ciavarro.

L’ex moglie di Francesco Sarcina era, in realtà, già apparsa dubbiosa nelle settimane antecedenti l’attesissimo bacio: aveva infatti raccontato di sentirsi ferita dagli uomini, che l’avevano profondamente delusa minando la sua fiducia. In più, la mancanza della figlia Nina le creava una profonda tristezza.

Dopo aver resistito al corteggiamento di Ivan Gonzalez, la fashion blogger si era però avvicinata a Paolo Ciavarro. Quest’ultimo era stato molto pulito e tenero e procedeva con grande discrezione, cercando di tenere i piedi per terra.

Dopo l’ingresso della madre di Ciavarro, Eleonora Giorgi la situazione si era poi sbloccata: i due si erano scambiati un tenero bacio in giardino e avevano vissuto un momento di profonda gioia, tanto da ricevere, nel corso della decima puntata del reality show i complimenti da parte del conduttore, Alfonso Signorini.

Nelle ultime ore, però, pare che qualcosa sia cambiato: dopo aver vissuto alcuni momenti d’intimità con Ciavarro, la Incorvaia è entrata in crisi pensando anche all’uomo con il quale – tecnicamente – avrebbe una relazione in corso, Tiberio Carcano.

I due non sarebbero fidanzati: la Incorvaia ha infatti dichiarato che ci sarebbe stata solo una frequentazione non seria, e che era già in conto che lei potesse incontrare qualcun altro all’interno della casa. Tuttavia, sfogandosi con Licia Nunez, ha detto:

Ho pensato all’esterno, cosa che non ho mai fatto finora, altrimenti non sarei nemmeno riuscita a dare un bacio. Vorrei da una parte vivermi questa bellezza senza sentirmi in colpa e lasciarmi andare, dall’altra parte c’è il mio senso etico che mi sta tormentando. Mi preoccupo di cosa possano pensare gli altri. Mi da fastidio che devo rendere conto a tutta Italia dei miei sentimenti. Per Paolo, non mi preoccupo. Lui è sensibile e capirà.

Insomma, pare proprio che la bella fashion blogger abbia intenzione di chiudere la storia con Ciavarro per eccesso di preoccupazione. Succederà davvero o lui riuscirà a farle cambiare idea?