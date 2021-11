GF Vip 6, Iva Zanicchi nel cast: il suo commento all’indiscrezione

GF Vip 6: il cast ufficiale

Non è un mistero che la Casa del Grande Fratello Vip sia pronta ad accogliere nuovi inquilini: la sesta edizione infatti batterà ogni record, andando in onda fino al 14 marzo 2022, allungando fino alla primavera il reality show. E per dare colore alle dinamiche all’interno del loft di Cinecittà, non mancheranno nuovi ingressi, come del resto è già stato annunciato da diversi portali.

GF Vip, i nomi dei papabili concorrenti

Da qualche settimana si è iniziato a parlare di un possibile prolungamento del GF Vip: complici i dati d’ascolto delle ultime puntate, i vertici di Mediaset hanno accolto la richiesta di Alfonso Signorini, che come lo scorso anno ha chiesto di allungare il reality show. Una scelta che porterà inevitabilmente a nuovi ingressi nella Casa, quando il cast inizierà a soffrire per via delle eliminazioni, senza dimenticare anche qualche rinuncia, che si potrebbe verificare quando gli inquilini scopriranno del prolungamento dello show (come è stato per Elisabetta Gregoraci, che lo scorso anno decise di varcare la porta rossa per trascorrere il Natale con la sua famiglia).

Ovviamente, dopo la conferma della data finale dello show, è partito il toto nomi: chi arriverà a movimentare le dinamiche all’interno della Casa più spiata d’Italia? È già stato fatto il nome di Adelaide De Martino, la sorella di Stefano, ma sono potrebbero essere tanti i papabili concorrenti: si è parlato a lungo di Antonella Fiordelisi, che però almeno per il momento sembra essere fuori dai giochi, ma anche di Vladimir Luxuria, che più volte in passato aveva rivelato il suo desiderio di varcare la celebre soglia rossa. Secondo alcuni rumor sempre più insistenti, anche il Divino Otelma sarebbe in lizza per entrare nel cast del GF Vip.

Ma non finisce qui: le ultime indiscrezioni infatti vorrebbero tra le new entry anche Iva Zanicchi, reduce dal successo di D’Iva, il suo nuovo programma.

GF Vip, Iva Zanicchi nel cast? Le sue dichiarazioni

Una delle regine della musica italiana potrebbe varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia. Dopo l’esperienza come opinionista nella quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Iva Zanicchi, intervistata da Superguida Tv, ha commentato le voci che la vorrebbero nel reality show ammettendo che l’avventura, seppur complicata, potrebbe essere interessante: