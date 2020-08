GF Vip, Giovanni Terzi smentisce la partecipazione e fa una dedica a Simona Ventura

editato in: da

Simona Ventura in forma con Giovanni Terzi

Un’altra smentita in arrivo per i fan del GF Vip: dopo Ludovica Pagani, Eva Grimaldi e Gabriel Garko, anche Giovanni Terzi, l’attuale fidanzato di Simona Ventura nonché suo futuro sposo, non farà parte del cast del reality.

O, almeno, questo è ciò che il sito Dagospia ha annunciato, sostenendo che il giornalista avrebbe altri impegni e che quindi non entrerà nella Casa più spiata d’Italia.

Eppure Giovanni, dal canto suo dà segnali contrastanti ai suoi ammiratori: tra le sue stories Instagram spunta un sondaggio rivolto ai fan, nel quale chiede loro se lo volessero come partecipante del GF Vip 5:

Alfonso Signorini è un bravissimo e una persona che stimo. Sapevatelo. Mi vorreste al suo programma?

D’altronde, il cast ufficiale non è stato annunciato ed è ancora tutto da vedere: sembrerebbe che Alfonso Signorini, in quanto direttore artistico e conduttore del reality, si stia divertendo a depistare la stampa, rendendo così l’attesa del programma ancora più interessante. Perfino Simona Ventura era stata indicata come opinionista dello show, per poi smentire la notizia su Instagram.

I nomi emersi finora che ancora non hanno visto smentite da parte degli interessati sono diversi, tra i quali ci sarebbero Dayane Mello, la presentatrice tv Stefania Orlando, la soubrette Flavia Vento, la conduttrice Elisabetta Gregoraci e la Contessa Patrizia De Blanck. Per quel che riguarda gli uomini sono spuntati i profili dell’influencer Tommaso Zorzi, del giornalista Paolo Brosio, di Francesco Oppini (figlio di Alba Parietti), di Enock Barwuah (fratello di Mario Balotelli) e, infine, del cantante Riccardo Fogli.

Non ci resta che aspettare gli aggiornamenti da parte dello staff del programma e da Giovanni Terzi, che intanto su Instagram fa dediche romantiche alla sua dolce metà:

Ogni esperienza con te, anche la più semplice, diventa unica.

Simona e Giovanni sono pronti per convolare a nozze, nonostante queste siano state rimandate per via dell’emergenza sanitaria. Eppure, sembrerebbe che la coppia stia pensando ad ogni dettaglio, tra i quali la probabile location del matrimonio.

In un’intervista esclusiva al settimanale Chi, Simona ha raccontato come tra lei e Giovanni sia scoppiato l’amore in breve tempo, ritrovando il sorriso che il suo ex matrimonio con Stefano Bettarini le aveva tolto.

Venivamo entrambi da un periodo di grandi sofferenze, di mancanze, e volevamo essere felici. Sembriamo adolescenti perché non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere, bella e sorprendente. Siamo stati travolti.

Giovanni, seppur lavori da sempre nel settore dell’informazione, è sotto le luci della ribalta da quando la sua storia d’amore con la conduttrice ha preso sempre più spazio nella sua vita, per questo rappresenta uno dei perfetti candidati per il GF Vip, vista anche la curiosità che la coppia infonde al pubblico a casa.