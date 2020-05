Simona Ventura rimanda le nozze con Giovanni Terzi. E prepara un programma di coppia

editato in: da

Simona Ventura rimanda le nozze con Giovanni Terzi e prepara un programma in coppia con il giornalista. Il matrimonio fra la conduttrice e il compagno era previsto per novembre, ma non ci sarà. La cerimonia, come ha svelato Super Simo, è stata cancellata e i due non hanno ancor fissato una nuova data, vogliono infatti attendere che l’emergenza sanitaria sia terminata.

“Da dicembre in poi – ha confermato Simona a Novella 2000 -, ma le nozze si faranno, speriamo senza mascherine, firmate o no”. Nessun problema nella coppia dunque che sta vivendo un amore maturo e solido. La love story procede a gonfie vele, così tanto che la Ventura sta per presentare un nuovo progetto realizzato con Giovanni Terzi. Lo show, di cui ancora non conosciamo i dettagli, andrà in onda su un canale del Gruppo Discovery e non verrà condotto da Simona Ventura, che invece lavorerà dietro le quinte.

“Lui farà interviste e io sarò dietro le quinte come produttrice e autrice – ha raccontato, parlando del lavoro con Giovanni Terzi -. Spero di poter presentare ai giornali la trasmissione al più presto. Il contratto è comunque firmato, manca giusto il semaforo verde per parlare, ma ovviamente sarà dopo la fase due”. Una grande prova per per Super Simo, che in futuro sogna di lavorare dietro le quinte di programmi di successo. “Tra dieci anni mi vedo più dietro le quinte che davanti – ha ammesso -, a fare scouting che mi è sempre piaciuto”.

L’amore per Giovanni Terzi, giornalista e scrittore, è arrivato all’improvviso nella vita di Simona Ventura, proprio quando la conduttrice era decisa a concentrarsi solo sulla carriera. Alle spalle un matrimonio con Stefano Bettarini, finito fra veleni e tradimenti, ma che gli ha regalato due splendidi figli: Niccolò e Giacomo. Poi la lunga storia con Gerò Carraro, terminata bruscamente, e l’inizio di una love story che ha stravolto la vita di Super Simo, regalandole di nuovo il sorriso. Oggi Simona ha recuperato il rapporto con Bettarini (attualmente legato a Nicoletta Larini) ed è pronta a sposare il suo Giovanni. Una cerimonia attesissima che è solo slittata, ma che la conduttrice spera di organizzare molto presto.