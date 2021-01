GF Vip, Alfonso Signorini non teme rivali e lancia una frecciata a Milly Carlucci

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Dopo il successo della scorsa primavera, Alfonso Signorini ha accettato (ormai ben 5 mesi fa) la conduzione di una seconda edizione del Grande Fratello Vip, ed è senza dubbio riuscito a fare un ottimo lavoro. Tra pochissimo dovrà però scontrarsi con Milly Carlucci e il suo show Il Cantante Mascherato: il presentatore ha rivelato di non temere la concorrenza.

Durante una nuova puntata di Casa Chi, riepilogando tutti i grandi successi ottenuti nel corso di questa stagione, Alfonso Signorini ha toccato un argomento scottante. Negli ultimi mesi, sono state molte le sfide che il suo GF Vip ha dovuto affrontare, ma ne è uscito sempre vincitore. I dati lo dimostrano: anche contro trasmissioni dal grande audience, il reality show è riuscito a mantenere uno share costante.

“Sono contento perché la cosa vera che mi riempie di soddisfazione è che comunque, chiunque mi mettano contro, il mio pubblico ce l’ho” – ha esordito Signorini, facendo poi un esempio – “Andare contro una fiction che fa il 25% e noi abbiamo fatto il 19,5% di share…”. Insomma, è grande la soddisfazione del conduttore, che nelle scorse settimane ha visto la concorrenza spietata di ben due nuovi prodotti Rai – prima è stato il turno di Mina Settembre, poi della fiction Il Commissario Ricciardi.

Adesso è però il turno di un altro grande nome della televisione italiana, che torna con una trasmissione molto amata dal pubblico. Stiamo parlando di Milly Carlucci e del suo show Il Cantante Mascherato, che andrà in onda in prima serata a partire da venerdì 29 gennaio su Rai1. La prima edizione del programma è stata una vera rivelazione, e c’è grande attesa per questa seconda stagione, che sarà ricca di grandi sorprese.

Ma Signorini non ha paura, e lancia una frecciatina alla sua collega: “Certamente contro di me hanno schierato chiunque. Quindi che si chiami Fiorello, che si chiami Montalbano, che si chiami Doc, Carlo Conti e tutto quello che volete… che volete che mi faccia una Milly Carlucci? Ormai posso avere contro tutti“. Sicuro del suo pubblico ormai affezionato, Alfonso continua a testa alta il suo impegno con il GF Vip, che pian piano si avvicina alla conclusione.

Dopo tanti mesi di duro lavoro – e di grandi sacrifici da parte dei concorrenti, ormai veramente arrivati allo stremo delle forze – è infatti stata annunciata la data della finale: il GF Vip chiuderà i battenti il prossimo lunedì 1° marzo, lasciandosi alle spalle un’edizione entrata nella storia (mai un reality show era durato tanto a lungo).