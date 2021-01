GF Vip 2021, Rosalinda gela il fidanzato, Zorzi e Orlando verso l’addio: le pagelle della trentaquattresima puntata

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

La finale del GF Vip si avvicina e la trentaquattresima puntata del reality è stata l’occasione per chiarire molte situazioni ancora in sospeso, ma anche per scoprire il primo finalista fra i concorrenti. Il programma terminerà il 1 marzo: una notizia che, come era previsto, ha sconvolto i vip. Nel corso della diretta Rosalinda Cannavò ha incontrato a sorpresa il fidanzato Giuliano, mentre Samantha De Grenet ha potuto rivedere il figlio Brando.

Scopriamo le pagelle della trentaquattresima puntata del GF Vip.

ADUA DEL VESCO – Rosalinda Cannavò lascia il segno nella puntata del GF Vip, con una reazione inaspettata di fronte al fidanzato Giuliano. Nei giorni scorsi l’attrice aveva raccontato di essere stata lasciata dal compagno: a comunicarle la notizia la sorella che aveva svelato la scelta di Giuliano di allontanarsi dalla famiglia di lei. Rosalinda era apparsa da subito molto ferita e probabilmente non si aspettava un incontro con il ragazzo. Dopo settimane di latitanza, è apparso nel corso della diretta mostrandole le chiavi di una casa e palesando la volontà di vivere con lei. “Sono pronto a vivere con te – ha detto Giuliano -. Non è una cosa di circostanza, capisco il tuo stato d’animo qui dentro e non mi sento assolutamente in dovere di farlo. Tu conosci il mio cuore, io voglio aspettarti a casa”. Ma la risposta di Rosalinda è stata piuttosto gelida. Nella Casa del GF Vip l’attrice ha avuto modo di analizzare il suo rapporto e gli errori commessi in passato. “Era quello che volevo – ha spiegato -, in questi giorni ho pensato tanto a questa cosa. In questo momento credo che entrambi meritiamo un periodo di prova, perché io mi sento molto confusa. Credo che io e Giuliano dobbiamo prenderci del tempo insieme per capire delle cose”. Dal suo ingresso nel reality la giovane artista è molto cambiata ed è maturata, mostrandosi, una puntata dopo l’altra, sempre più consapevole del proprio valore e pronta a far valere le sue idee. La “nuova” Rosalinda è indipendente e forte, per questo ci piace. VOTO: 9.

MARIA TERESA RUTA – Protagonista indiscussa di questo GF Vip, Maria Teresa nel reality si è mostrata senza filtri o maschere, con le sue fragilità e le paure. Dopo giorni piuttosto difficili, segnati dall’eliminazione di Filippo Nardi per via delle frasi volgari nei suoi confronti e dallo scontro con Cecilia Capriotti, la conduttrice è tornata a sorridere…e a far sorridere. Le rivelazioni su Alberto di Monaco avevano scatenato la fantasia dei fan e Alfonso Signorini, nel corso della trentaquattresima puntata, ne ha approfittato per fare altre domande sul passato e gli amori della Ruta. Il risultato? Uno scontro a distanza con Alba Parietti per Alain Delon. Tutto è partito da un racconto di Maria Teresa: “Alain Delon era presidente a Miss Italia – ha detto -. Io ero lì in giuria. Lui mi voleva seduta al suo fianco a cena. Io sono andata a cambiarmi e a profumarmi e nel frattempo una collega si era seduta al mio posto. Non dirò chi è la collega”. Poco dopo però, su insistenza di Signorini, ha aggiunto: “Va bene, era la mamma di Francesco Oppini. Mi siedo a un altro tavolo, ma lui dopo mi ha chiesto di andare a bere qualcosa”. Immediata la replica della Parietti: “Adoro il mio amico Alain Delon – ha scritto su Instagram -. Dalla sera in cui eravamo Presidenti di giuria a Miss Italia. La fantasia di Maria Teresa Ruta è molto divertente ma molto fantasiosa”. Frizzante, divertente e unica, la conduttrice è stata uno dei pilastri di questo GF Vip che supera a pieni voti. VOTO: 8.

SAMANTHA DE GRENET – Spesso ci fermiamo alla superficie e non riusciamo ad andare in profondità, giudicando i personaggi famosi con durezza senza capire che si tratta prima di tutto di persone. Ce lo ricorda Samantha De Grenet, battagliera all’Isola dei Famosi come al GF Vip, che si commuove di fronte al figlio Brando, raccontando la sua battaglia contro il tumore e la paura di quei giorni. “Il primo pensiero è stato a mio figlio, l’ho immaginato subito senza una madre – ha confessato – […] Con Brando ho deciso di tenerlo all’oscuro da tutto fino al dopo operazione. Mi sono stati vicini tutti gli amici. Lui lo ha capito solo quando mi ha vista a letto fasciata. Lui che non è certo un bambino poco sveglio, ha subito detto che stavo parlando di un tumore. Gli ho detto che era finita, passata e solo la parola evocava qualcosa di brutto. A quel punto lui è scoppiato a piangere”. Commozione e verità. VOTO: 8.

DAYANE MELLO – La prima finalista del GF Vip è Dayane Mello. La modella, che nei giorni scorsi aveva vissuto un periodo difficile a causa della lontananza dalla figlia Sofia, è stata scelta dal pubblico in un televoto dall’esito incerto. Senza peli sulla lingua, diretta e a volte scomoda: Dayane si è sempre mostrata per quella che è, scegliendo di non indossare maschere. Per mesi è stata il motore di un reality in cui non sono mancati colpi di scena, fra strategie, legami forti e liti. Impossibile non riconoscere un ruolo chiave nel programma. VOTO: 7.

STEFANIA ORLANDO e TOMMASO ZORZI – Uniti più di prima, l’influencer e la showgirl sono decisi ad abbandonare la Casa del GF Vip. Un’idea che hanno ribadito anche dopo che Alfonso ha annunciato la data della finale che sarà il 1 marzo. “Intanto, vi dico che non sarà a giugno! – ha svelato Signorini -. Questo nostro viaggio infinito è già nel Guinness della tv. Siamo alla 34a puntata, un’edizione normale di un reality va dalle 10 alle 12 puntate! Questa edizione richiede molte energie. Vi avevamo già anticipato che non saremmo andati oltre la fine di febbraio. Finalmente posso comunicarvi la data ufficiale: il GF Vip finirà lunedì 1 marzo”. Poco dopo la puntata i due si sono confrontati, ribadendo la loro intenzione di uscire l’8 febbraio prossimo. “Sono sicuro”, si è confidato Zorzi. “Pure io”, la replica di Stefania.