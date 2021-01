GF Vip, lacrime per Zorzi e Pretelli. Signorini annuncia la finale

editato in: da

Serata di grandi emozioni, per gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip: nel corso del nuovo appuntamento, Alfonso Signorini ha organizzato tantissime sorprese che hanno saputo regalare momenti di commozione tra i telespettatori. Ma non sono mancati attimi di tensione, ormai sempre più forti con il passare dei giorni.

Le emozioni hanno avuto inizio con Francesco Oppini: dal giorno in cui quest’ultimo ha lasciato la Casa più spiata d’Italia, Tommaso Zorzi ha vissuto momenti difficili. La loro splendida amicizia, nata proprio davanti alle telecamere di Canale 5, non si è spezzata con l’uscita del figlio di Alba Parietti. Proprio per questo Oppini ha deciso di fare un bellissimo regalo a Tommaso, recandosi in visita al GF Vip per dimostrargli ancora una volta il suo sostegno. L’emozione del giovane influencer è stata evidente sin dai primi istanti del loro toccante incontro, nei suoi occhi lucidi e nel suo sorriso smagliante.

Poi è stato il turno di Pierpaolo Pretelli, e anche lui ha avuto modo di spendere lacrime dolcissime. Nel corso degli ultimi giorni, la sua relazione con Giulia Salemi era stata osteggiata dalla famiglia – in particolare dal fratello e dalla mamma. Entrambi avevano infatti maggiormente in simpatia Elisabetta Gregoraci, e non sembravano vedere di buon occhio le affettuose manifestazioni d’amore di Pierpaolo nei confronti della giovane influencer.

Alfonso Signorini ha quindi deciso di fare una sorpresa all’ex velino, invitando proprio suo fratello e sua madre per un ulteriore confronto. E finalmente sono riusciti a fare chiarezza, così che anche Giulia ha avuto modo di sentirsi finalmente accettata. Pierpaolo ha anche ricevuto un altro regalo: mamma Margherita gli ha inviato una splendida foto dell’intera famiglia, incluso il piccolo Leonardo.

Dopo aver riunito nuovamente tutti i concorrenti, Signorini ha finalmente dato l’annuncio tanto atteso: in apertura di puntata, il conduttore aveva infatti spiegato che, nel corso della serata, avrebbe rivelato la data della finale del GF Vip. Mai un reality show si era prolungato tanto, e la permanenza nella Casa si fa sempre più difficile. In particolar modo per coloro che sono presenti sin dall’inizio, ovvero dal 14 settembre 2020. Sono passati ben più di quattro mesi da quando la loro esperienza è cominciata, e non ci sorprende vederli vivere emozioni contrastanti: da una parte il desiderio di arrivare in finale, dall’altra il bisogno di tornare dai propri cari.

Purtroppo, la loro attesa non è ancora finita. Alfonso Signorini, che la scorsa puntata aveva promesso di non voler prolungare lo show oltre la fine di febbraio, ha quasi mantenuto la parola: “Finalmente posso comunicarvi la data ufficiale, il GF Vip finirà lunedì 1° marzo“. Poco più di un mese, dunque, al ritorno alla normalità. La reazione è stata quella che potevamo attenderci: Tommaso Zorzi ha chiesto se fosse uno scherzo, mentre Stefania Orlando ha iniziato a fare i conti dei giorni rimanenti.

Nei loro occhi era palese un’insofferenza ormai ben poco celata, un’esasperazione dovuta non solo dall’allontanamento dai loro affetti, ma anche dalla convivenza forzata davanti alle telecamere. Ma, come si dice, the show must go on: dovranno resistere ancora poche settimane – compito arduo, ma non impossibile. E non è detto che qualcuno non ceda a pochi passi dalla finale, decidendo di mollare il gioco.