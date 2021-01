Lino Guanciale, Il Commissario Ricciardi batte il GF Vip. Livia incanta

editato in: da

Il Commissario Ricciardi trionfa in tv. La prima puntata della nuova fiction Rai, che vede come protagonista Lino Guanciale, non ha avuto rivali, stracciando anche il GF Vip che da mesi tiene banco il lunedì sera. E Livia, alias Serena Iansiti incanta tutti.

La prima puntata de Il Commissario Ricciardi, andata in onda su Rai Uno il 25 gennaio ha conquistato 5.951.000 spettatori pari al 24.1% di share. Mentre il GF Vip condotto da Alfonso Signorini ha raggiunto 3.393.000 spettatori pari al 19.5% di share. Dunque, una vittoria netta quella di Lino Guanciale e degli altri interpreti della serie noir, paragonata al Segno del comando, mitico sceneggiato della tv di Stato, trasmesso nel 1971, con Ugo Pagliai e Carla Gravina.

Un accostamento nato dal fatto che anche ne Il Commissario Ricciardi c’è una componente di mistero, legata alla dimensione ultraterrena. Guanciale alias Ricciardi ha il dono o la maledizione di vedere i fantasmi di persone morte di morte violenta.

La serie, ambientata nella Napoli degli anni Trenta, anche se girata a Taranto, è tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, e segue le indagini del commissario di polizia Luigi Alfredo Ricciardi che vive con la vecchia tata Rosa. Pochi sono i suoi affetti. La sua vita privata è riempita da poche persone, il brigadiere Raffaele Maione, l’anatomopatologo Bruno Modo, antifascista convinto. Enrica Colombo, una ragazza che abita nel palazzo di fronte, della quale è innamorato. E poi c’è Livia Lucani che esercita su di lui quasi un fascino irresistibile. Ma Ricciardi non è l’unico ad essere attratto da lei.

Livia, vedova della prima vittima della serie il famoso tenore Arnaldo Vezzi, strega il Commissario con la sua bellezza e la sua eleganza. Interpretata da Serena Iansiti, già dalla prima puntata ha lasciato il pubblico senza fiato.

La Iansiti ha recitato in diverse fiction di successo, da Don Matteo al Commissario Montalbano. Il suo profilo Instagram è stato preso d’assalto dai tanti fan che si sono precipitati a complimentarsi con lei dopo la prima puntata.

Scrivono: “Sei sempre più bella❤❤❤”; “Stupenda e luminosa “; “Sei la Bellezza♥️”. Tutti concordano che non potevano scegliere attrice migliore per quel ruolo: “Li ho letti tutti. Livia sei tu! 👏👏👏”. “Non potevano scegliere attrice migliore per interpretare Livia Lucani”. Davvero un tripudio. E ancora: “La bellezza, l’eleganza e la professionalità vengono fuori prepotentemente!!”, “Complimenti ,bellissima 🥰🥰🥰e la serie TV fantastica,costumi stupendi…ti adoro 😊”. “Bellezza italica alla ennesima potenza 😊”.

Insomma, Serena Iansiti è l’eroina del momento. Una partener professionale perfetta per Lino Guanciale, dopo Alessandra Mastronardi, al suo fianco ne L’Allieve, e Francesca Chillemi con cui ha recitato in Che Dio ci aiuti.