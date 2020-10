GF Vip, Alba Parietti preoccupata per Francesco Oppini e replica alla Elia

editato in: da

Alba Parietti risponde su Instagram ad Antonella Elia e non nasconde la sua preoccupazione per il figlio Francesco Oppini. L’imprenditore è uno dei concorrenti del GF Vip e la showgirl continua a seguirlo e supportarlo da casa, intervenendo nelle discussioni tramite i social. Nella scorsa puntata del reality il rapporto fra Oppini e Tommaso Zorzi era finito al centro del dibattito. Francesco era stato accusato di sfruttare l’amicizia con l’influencer per attirare il favore del pubblico e Antonella Elia l’aveva aspramente criticato.

“Para***o, doppiogiochista e viscido”, aveva detto l’opinionista, scatenando la reazione di Alba. “Ci sono limiti alle offese – aveva spiegato sui social -. Chi non conosce il significato di ciò che dice non può dare opinioni. Viscido significa schifoso. Il commento della Elia a mio avviso era schifoso e totalmente fuori luogo. Che orrore”. La risposta della Elia non si è fatta attendere: “Tu, cara Alba sei la gallina madre”, ha detto l’opinionista, ma la showgirl l’ha presa con ironia, pubblicando alcuni post in cui si definisce lei stessa “gallina madre”.

Alba è legatissima al figlio Francesco, nato dal suo amore per Franco Oppini. Per questo motivo da quando è iniziato il GF Vip ha sempre cercato di difenderlo dalle accuse. La Parietti in particolare si è arrabbiata dopo che Oppini è stato criticato per non aver dormito con Dayane Mello. “Francesco rifiuta con educazione il gioco perverso di finire a letto con Dayane […] – ha scritto su Instagram – Siamo arrivati al paradosso che, le stesse donne che lo mettevano in guardia dalle attenzione della modella, dicendogli che doveva pensare a chi da fuori guardava e soffriva per le sue troppe ossessive attenzioni, sono esattamente le stesse che ora, lo trovano irrispettoso perché non accetta di dormire con lei”.

Alba ha poi sottolineato come il figlio si comporti sempre da “vero signore” cercando di sottrarsi al “gioco perverso” per non “mettere in imbarazzo per l’ennesima volta la fidanzata che ama e farle del male. E ovviamente lo fa per paura della madre, non perché è un uomo e non un burattino”.