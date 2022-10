“GF Vip 7”, Pamela Prati vuole lasciare il reality: la storia (forse) si ripete

Fonte: IPA Pamela Prati vuole lasciare (di nuovo) il GF Vip

Pamela Prati è tornata quest’anno al GF Vip con rinnovato spirito. Dopo cinque anni lontana dal piccolo schermo (complice l’affair Mark Caltagirone), sin dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia non ha nascosto ad Alfonso Signorini e ai telespettatori la voglia di rimettersi in gioco, archiviando definitivamente l’esperienza precedente nel reality che, come ricorderanno i ben informati, non era finita in modo proprio idilliaco. Indimenticabile il momento in cui lasciò loft di Cinecittà, sbattendo la porta rossa alle sue spalle. E attirando mille critiche.

Eppure sembra che per la Prati ci sia aria di crisi. Al punto da aver chiesto l’aiuto degli altri concorrenti per finire in nomination e avere la possibilità di andarsene. La storia forse si ripete.

Perché Pamela Prati vuole lasciare il “GF Vip”

Nessuna comunicazione ufficiale da parte della produzione del GF Vip, solo qualche parola sfuggita all’interno della Casa più spiata d’Italia. Sono passati pochissimi giorni dall’inizio del reality ma i concorrenti si trovano talmente a proprio agio da aver già dimenticato di essere letteralmente circondati da telecamere e microfoni. Lo abbiamo visto con Attilio Romita che, noncurante delle riprese, ha sparato a zero contro la Regina Elisabetta, Giucas Casella e persino lo stesso Alfonso Signorini.

A quanto pare adesso è il turno di Pamela Prati che, durante una conversazione a tu per tu con Cristina Quaranta, avrebbe dichiarato la sua volontà di lasciare il GF Vip. La gieffina ed ex icona di Non è la Rai, vittima qualche giorno fa di un piccolo malore, ne ha parlato con Nikita Pellizon come riporta Fanpage: “Ma lo sai che Pamela Prati vuole andarsene? (…) Io pensavo non fosse seria e invece vuole farlo. Prima mi ha chiesto di nominarla. Io ho detto che non l’avrei fatto perché avevo già la mia nomination. Le ho proprio detto ‘no mi dispiace ma io voto quello che penso’!”.

La Quaranta è fermamente convinta che la Prati voglia tirarsi indietro per evitare di toccare il suo tasto dolente per eccellenza: il caso Mark Caltagirone. Cosa che, di fatto, lo stesso Signorini non ha nascosto di voler fare già dall’esordio della nuova edizione del reality. Lo stesso Giovanni Ciacci, storico detrattore della Prati, è entrato a gamba tesa nel gioco proprio per scavare a fondo nella questione e scoprire una volta e per tutte quale sia la verità.

Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone

Lei parla di truffa amorosa, molti credono che la sua sia una storia inventata di sana pianta. Il caso Mark Caltagirone è una delle vicende più surreali e discusse che si possano ricordare e Pamela Prati sembra non riuscire a staccarsi di dosso questo “spettro” che continua ad aleggiarle attorno. Inevitabile, del resto, dopo il trambusto che si è scatenato proprio a causa delle sue stesse dichiarazioni: fu lei a raccontare dell’incontro con quest’uomo, dell’amore che ne era nato, mettendo in mezzo persino il presunto figlio di lui.

Menzogne o verità? Una storia montata ad arte e poi sfuggita di mano? Da una parte c’è chi non ha mai creduto all’artista, complice di un vero e proprio “progetto” costruito per assicurarsi ospitate e titoli di giornale. Dall’altra c’è, invece, proprio lei che non ha mai smesso di ribadire la veridicità dei fatti, affermando che ad occuparsene sono gli avvocati e di non voler più parlarne. Cosa alquanto improbabile in un contesto come il GF Vip, il cui scettro è nelle mani del “maestro del gossip” Alfonso Signorini. Potrebbe mai lasciarsi sfuggire questa ghiotta occasione?