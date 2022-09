“GF Vip 7”, Attilio Romita senza freni: Mediaset censura il commento alla Regina

Fonte: GETTY Cristina Quaranta, da Non è la Rai al GF Vip. Vi ricordate quanto era bella?

Il Grande Fratello Vip 7 è appena iniziato e fa già discutere. Di certo quel che non ci si sarebbe mai aspettati è di vedere Mediaset intenta a “censurare” uno dei concorrenti ad appena poche ore dall’ingresso nella Casa più spiata d’Italia. A riportare l’accaduto è il blog DavideMaggio.it: anche nel loft di Cinecittà si è parlato della morte della Regina Elisabetta, come del resto sta accadendo in tutto il mondo da giorni, ma il commento del giornalista Attilio Romita ha lasciato di sasso i presenti.

“GF Vip 7”, il commento di Attilio Romita sulla Regina

La morte della Regina Elisabetta, la proclamazione di Re Carlo, i funerali e gli immancabili gossip sono tutti argomenti all’ordine del giorno in queste ore, in Italia come nel resto del mondo. Si è trattato di un evento storico ed è inevitabile che sia diventato argomento di discussione anche al GF Vip 7, tra gli inquilini che hanno fatto il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia lo scorso lunedì 19 settembre.

Eppure, stando a quanto riportato da DavideMaggio.it, i commenti e le parole sulla Sovrana scomparsa l’8 settembre nella sua residenza a Balmoral si sono fatti più “velenosi” del previsto. Ad attirare l’attenzione del blog e dei tanti fan del reality, che seguono la diretta in streaming e su Mediaset Extra, è stato in particolare il giornalista Attilio Romita. L’ex mezzobusto del TG 1 si trovava in giardino con altri “vipponi”, tra cui Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti, scambiando due chiacchiere su temi di attualità.

Ma a un certo punto la conversazione ha preso una piega inaspettata. “Questa riconoscenza per una donna che ha servito il suo Paese fino all’ultimo giorno… Avrei voluto vedere!”, ha commentato sarcasticamente il giornalista, rivelando una certa antipatia nei confronti della Sovrana e più in generale della Royal Family britannica. Famiglia che ritiene responsabile di atti vergognosi, definendone i membri “stupratori” e “organizzatori di orge”. Insomma, non le ha di certo mandate a dire.

Mediaset corre ai ripari e “censura” Romita

Condivisibili o meno, le parole di Attilio Romita hanno destato un certo scalpore. Nessuno si sarebbe aspettato un affondo simile all’interno di un contesto “frivolo” come quello del reality show, ma del resto per definizione si tratta di un programma che fa della “realtà” dei suoi protagonisti la sua forza (o debolezza, a seconda dei casi).

Il giornalista ha espresso, poi, una sorta di paragone con Lady Diana, la compianta Principessa del Popolo che è rimasta nel cuore di tutti. “Ma voi avete visto i sudditi di Lady Diana al suo funerale? Era una roba pazzesca. Ma come si può essere innamorati e devoti alla Regina che era la più grande nemica di Lady Diana?”. Cristina Quaranta ha cercato in qualche modo di placare l’animo di Romita, sottolineando come la Regina abbia coperto un ruolo difficile in un mondo di soli uomini, ma a nulla è valso il suo tentativo.

Così Mediaset, come riporta il blog, ha potuto ricorrere all’unica soluzione possibile: “censurare” la conversazione sulla Regina. O meglio, cambiare inquadratura e riprendere uno degli altri ambienti della Casa di Cinecittà, aspettando che Romita salutasse i presenti prima di riaccendere la lucetta rossa in giardino.