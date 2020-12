GF Vip 2020, torna la Gregoraci, Pretelli in lacrime: le pagelle della ventiseiesima puntata

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Ormai fuori dalla Casa, Elisabetta Gregoraci è stata fra i protagonisti della ventiseiesima puntata del GF Vip con un confronto con Pierpaolo Pretelli. Le emozioni, anche in questo nuovo appuntamento con lo show, non sono mancate, fra le lacrime dell’ex velino di Striscia, le confessioni di Maria Teresa Ruta e il battibecco fra Sonia Lorenzin e Tommaso Zorzi.

Scopriamo le nostre pagelle della ventiseiesima puntata del GF Vip.

PIERPAOLO PRETELLI – L’ex velino di Striscia la Notizia è stato una grande sorpresa. Lontano dall’immagine dell’uomo che non deve chiedere mai, Pierpaolo ha dimostrato di essere una persona dolce, gentile e rispettosa. Se il rapporto con Elisabetta Gregoraci e il lungo corteggiamento della showgirl aveva portato il pubblico a scoprire un nuovo lato del modello, l’incontro con l’ex Ariadna Romero è stato particolarmente emozionante. Papà coraggioso, disposto a fare anche due lavori per il suo bambino, Pierpaolo si è sciolto in lacrime di fronte alla foto del piccolo Leo. Uscito dalla Casa del GF Vip, Pretelli ha incontrato l’ex compagna Ariadna Romero. “Ti devo raccontare un sacco di cose di Leo. È sveglio e ci sta guardando – ha detto la modella -. Voglio farti vedere la foto che ti ha mandato, è vestito da supereroe perché sei il suo supereroe. Gli ho preso un criceto per Natale. A scuola sono riuscita a trasferirlo. Sta andando benissimo e la maestra ha detto che è un bambino molto dolce, come il papà”. Pierpaolo si è emozionato vedendo il piccolo vestito da supereroe. “Perché lui ama il suo papà che è il suo supereroe – ha svelato -. Ricordati che lui ti guarda e prende esempio da te. Vai dritto per la tua strada e pensa con la tua testa. Nella vita, le volte che hai dato ascolto ad altre persone, sai com’è andata. Quindi vai avanti per la tua strada”. Sempre educato, mai sopra le righe e dolcissimo: Pierpaolo Pretelli ci piace! VOTO: 8.

ELISABETTA GREGORACI – Grande protagonista di questa edizione del GF Vip, Elisabetta è tornata nella Casa per un confronto con Pierpaolo Pretelli. Il modello e la showgirl si sono trovati faccia a faccia dopo lo scontro in diretta tv della scorsa settimana. La Gregoraci infatti aveva messo in dubbio la sincerità del modello riguardo l’infatuazione nei suoi confronti. Interpellato da Alfonso Signorini, Pretelli è apparso molto deluso dalle accuse di Elisabetta. “Lei ha un po’ ripreso quello che aveva detto qua, che non ho pa**e e non sono uomo – ha spiegato -. Credo ci siano diversi modi per dimostrare di essere uomini. Prima di entrare qua facevo due lavori: in un negozio per 1200 euro e la sera in discoteca per arrotondare. Penso che tra noi ci sarà un rapporto di amicizia, le voglio bene e ho grande stima di lei. Per me le parole hanno un peso e sentirmi dire che non sono un uomo”. Poco dopo la Gregoraci è entrata nel loft di Cinecittà per parlare con l’ex velino di Striscia la Notizia. “Sono qui, ma è l’ultima volta che vengo perché è giusto che tu faccia il tuo percorso – ha chiarito Elisabetta -. Quello che abbiamo vissuto qua dentro è stato molto bello ma è circoscritto alla vita qui dentro. Fuori è molto diverso. Mi è dispiaciuto il modo in cui ci siamo parlati”. A far discutere è stata soprattutto la poca chiarezza della conduttrice che non avrebbe respinto in modo netto il modello, ponendo dei limiti. Di certo, ora che la showgirl è uscita dalla Casa, sembra sfumare del tutto la possibilità di una love story. VOTO: 5.

TOMMASO ZORZI E SONIA LORENZIN – La dinamica fra i due influencer è stata al centro dell’ultima puntata del GF Vip dove non sono mancate frecciatine e battute. L’antipatia fra Sonia e Tommaso, iniziata fuori dalla Casa dopo alcuni video su Instagram, continua anche durante il reality. L’ingresso della Lorenzin al GF Vip ha regalato dei momenti cult e molto divertenti. La ventiseiesima puntata è stata l’occasione per chiarire la situazione fra i due. “Quello che mi urta che lei sia entrata qua con un copione – ha chiarito Tommaso -, ci siamo visti due volte nella vita, ho fatto una storia su di lei ed era molto ironica, come faccio su altre persone, ma non cado mai nell’offesa, anzi se ti offendi per me stai al mio gioco”. Pronta la replica di Sonia che però è apparsa più morbida nei confronti di Zorzi. “Ci siamo ignorati in questi giorni – ha detto -. Io mi sono resa conto di essere entrata in modo irruente, magari stavo cercando di ambientarmi”. Anche in questa occasione è apparsa chiara la capacità di Tommaso di sdrammatizzare e ironizzare anche riguardo le situazioni più difficili. E dopo l’addio di Franceska Pepe al reality sembra arrivata un’altra persona in grado di “stuzzicare” l’ironia dell’influencer. “Lei è la mia nuova Franceska Pepe, dammi tre puntate e diventiamo Giuseppe e Maria nel presepe vivente – ha concluso Zorzi -. Io voglio chiedere scusa in questa sede a Sonia semmai dovesse essersi sentita offesa per le mie parole”. Ne vedremo delle belle, questo è sicuro! VOTO: 8.

MARIA TERESA RUTA – Inarrestabile e sempre sorridente, Maria Teresa Ruta è fra i protagonisti più amati del GF Vip. Non ha mai avuto paura di schierarsi e di dire ciò che pensa, ma anche di mostrare le sue fragilità. Di fronte alla madre, che le ha inviato un messaggio, Maria Teresa è apparsa molto commossa e ha ricordato il suo passato di ragazza ribelle, decisa a conquistare il suo posto nel mondo. “Sono stata una figlia ribelle perché volevo essere autonoma – ha confessato a Signorini -. Le regole che oggi racconto ai ragazzi sono quelle che mi ha insegnato mia madre ma a quei tempi mi stavano strette. Sono andata via da casa presto. A 15 anni ho fatto i primi concorsi, a 17 anni a lavorare. Facevo la modella, prendevo il treno da Torino a Milano e la sera mio padre mi veniva a prendere. Quello che guadagnavo lo davo ai miei genitori che me li mettevano via. Sono stati straordinari”. Che dire: straordinaria. VOTO: 8.