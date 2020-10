GF Vip 2020, lite Brandi-Elia, Guenda contro tutti: pagelle decima puntata

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Nella decima puntata del GF Vip, Guenda Goria si scontra con il gruppo, mentre scoppia la lite a distanza fra Antonella Elia e Matilde Brandi. Alfonso Signorini, come sempre, si dimostra un abile conduttore, capace di guidare la puntata senza strappi, passando da un registro all’altro e regalandoci momenti di grande emozione.

Ecco dunque i voti ai protagonisti del decimo appuntamento con il GF Vip.

GUENDALINA GORIA – Forte e senza paura, Guenda non si conforma al pensiero degli altri e non ha paura di dire la sua. La figlia di Maria Teresa Ruta ha un animo sensibile, ma molto combattivo e l’ha dimostrato nella decima puntata del GF Vip. Quando Matilde Brandi ha accusato la madre di pilotare le sue nomination, Guenda si è infuriata: “Pensi che mia mamma abbia il controllo del mio pensiero? Io ho la mia indipendenza”, ha tuonato. Convocata nel Confessionale, ha poi spiegato la situazione ad Alfonso Signorini: “Il gruppo è nato per affinità elettive. Si sono scelti, poi vengono tutti gli altri – ha detto -. Il gruppo sta diventando sempre più bravo e aggressivo contro chi non ne fa parte o porta un pensiero differente. Matilde ed Elisabetta hanno trascinato Pierpaolo, Enock, Andrea, e c’è la tendenza di tutti a stringersi intorno a questo gruppo”. Immediata la replica di Elisabetta Gregoraci: “Non mi sento un capo branco – ha chiarito -. Molte persone mi hanno preso in giro perché quando ero nel cucurio perché sentivo la mancanza degli altri, ma mi mancavano davvero. Non ho familiarizzato con Guenda nel cucurio perché dormiva 15 ore al giorno e io le facevo gli gnocchi e pulivo. Lei è riuscita a isolarsi pure lì”. Guenda può non piacere, ma è uno spirito libero e non si conforma ai pensieri degli altri. Ha coraggio e questo le va riconosciuto. VOTO: 8.

MATILDE BRANDI – Complice il gruppo o le dinamiche di gioco, è ancora difficile comprendere pienamente la showgirl. Di certo una parte di lei è uscita nel corso dell’ultima puntata del GF Vip dove ha litigato animatamente con Antonella Elia. L’opinionista infatti ha difeso Guenda Goria e questo non è piaciuto alla Brandi che si è infuriata. Da lì è nato un confronto piuttosto acceso fra le due showgirl. “Matilde, tesoro, non fare la coatta, tranquillizzati – ha detto la Elia che ha punzecchiato Matilde -. Lo so che quando esci mi vuoi menare”. La concorrente ha cercato quindi di smorzare i toni: “Lo sai che ti voglio bene e che ti chiamo sempre”. Immediata la replica di Antonella: “Non è vero che mi vuoi bene sono venuta al tuo aperitivo di compleanno e poi non ci siamo più viste. Si parla di 3 anni fa. Poi non ti ho più frequentato, non frequento le tue amiche. Stai facendo la coatta!”. Che Matilde sia sincera anche nelle sue reazioni esagerate non ci sono dubbi, ma forse un po’ meno di aggressività non guasterebbe. VOTO: 5.

ADUA DEL VESCO – Dopo settimane in cui ha parlato solo degli altri, Adua ha deciso finalmente di aprire il suo cuore e di mostrare una sofferenza che nessuno immaginava. L’attrice ha svelato di aver subito una violenza quando aveva solo 12 anni. Un’esperienza che l’ha segnata profondamente, spingendola versa l’incubo dell’anoressia. “I miei ricordi sono offuscati perché la mia mente cerca di cancellare – ha spiegato – […] Conoscevo quella persona, mi ha dato un passaggio in macchina e io ingenuamente ho accettato senza malizia, perché ero una ragazzina […] Ne ho parlato con mia madre solo due o tre anni fa, mi sono sentita a lungo in colpa, non volevo fare del male a mia mamma”. Adua si è poi commossa ricordando la sua battaglia contro l’anoressia. “Non so neanche io come mi sia potuta ridurre in quella condizione – ha detto – […] Per me era uno sfogo emotivo, per ogni persona che mi feriva toglievo cibo. Insieme c’era tanta tanta depressione, mi chiudevo in camera e non volevo parlare con nessuno”. Nella decima puntata del GF Vip abbiamo finalmente conosciuto Rosalinda e, con le sue fragilità e le sue ferite, ci sembra una donna meravigliosa. VOTO: 9.

ELISABETTA GREGORACI – Pierpaolo Pretelli le piace oppure no? La showgirl continua a fare un passo avanti e due indietro nel rapporto con l’ex velino di Striscia la Notizia. Una settimana fa aveva annunciato di avere già un altro amore fuori, ma una volta nel cucurio ha pensato spesso al modello tanto che, dopo essere uscita, l’ha baciato e abbracciato. Signorini ha quindi scelto di sottoporli a una sorta di interrogatorio. Ha chiesto a Pierpaolo cosa gli piacesse di Elisabetta: “Lo sguardo”, ha risposto lui, mentre l’ex moglie di Briatore è stata più generica: “Che è un bravissimo ragazzo”. Risposte diverse anche alla domanda su quante possibilità ci sarebbero di iniziare una storia nella Casa: Pretelli ha urlato un bel 10, mentre la Gregoraci ha spiegato: “Nella casa 3 su 10, fuori forse 5. Gli voglio bene, però non so…”. Forse è arrivato il momento di fare chiarezza. VOTO: 5.