GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli di nuovo vicini

La lontananza sembra aver avvicinato ancora di più Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Nei giorni scorsi infatti il GF Vip aveva deciso di dividere la showgirl e l’ex velino di Striscia la Notizia. Elisabetta, insieme ad Adua Del Vesco, Guenda Goria e Massimiliano Morra, si era trasferita nel Cucurio. Una separazione difficile per la Gregoraci che, non appena è tornata in Casa, ha riservato al modello un abbraccio caloroso e un bacio.

Quattro giorni di separazione sembrano aver provato molto Pierpaolo e la Gregoraci, che hanno riscoperto il piacere di stare insieme. Fino a qualche giorno fa i rapporti fra i due si erano raffreddati, dopo la lettera di Flavio Briatore e le dichiarazioni di Elisabetta, che aveva confessato di avere un corteggiatore speciale fuori dal loft di Cinecittà.

Sin dal suo ingresso nella Casa del GF Vip, Pierpaolo non ha mai nascosto un forte interesse per Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore aveva chiarito più volte di non volere una storia d’amore con lui, ammettendo però di avere un buon feeling con il modello. Sulla vicenda nei giorni scorsi era intervenuto anche Tommaso Zorzi che aveva raccontato di aver costretto Pretelli a gettare un biglietto indirizzato alla showgirl.

“Lui vive più nella proiezione del rapporto che vorrebbe che nella realtà del rapporto – aveva spiegato l’influencer, parlando con Andrea Zelletta -. A Elisabetta arrivano aerei…e ci sta tutto, non è che uno non può avere una vita prima di qua […] Lui aveva scritto un bigliettino per Elisabetta da mettere nelle sue robe. Io gliel’ho fatto stracciare. Gliel’ho fatto stracciare proprio perché ci tengo alla coppia. So che se lui fa così, lei si irrigidisce”.

Quando Elisabetta Gregoraci si era trasferita nel Cucurio, Tommaso Zorzi aveva dato qualche consiglio a Pierpaolo Pretelli. “Le microdinamiche non le conosco. Le microdinamiche tra di voi, lo sguardino, le cose – aveva detto -. Sai che ti parlo sempre per iperbole. In generale, secondo me l’unico modo che tu hai è farle capire che non è che qualsiasi cosa lei faccia tu ci sarai. Devi cercare anche delle conferme. Non vivere nella proiezione di un rapporto, vivi nella realtà”.