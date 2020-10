GF Vip 2020, Briatore sorprende la Gregoraci, Zorzi contro Adua: pagelle settima puntata

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Le anticipazioni lo promettevano ed è stato così: la settima puntata del GF Vip è stata ricca di colpi di scena e di momenti emozionanti. Al centro della puntata le rivelazioni di Adua Del Vesco sul suo rapporto con Massimiliano Morra, ma anche la lettera di Flavio Briatore per l’ex Elisabetta Gregoraci. Alfonso Signorini, ancora una volta, ha dimostrato la sua enorme bravura nel tenere le fila di tante storie diverse, alimentando e sedando discussioni al momento giusto. Un po’ meno bravi gli opinionisti Antonella Elia e Pupo che, forse a causa di un cast già molto forte, sono apparsi sin dalle prime puntate del GF Vip molto sottotono.

Ecco dunque le nostre pagelle alla settima puntata del GF Vip:

ELISABETTA GREGORACI e FLAVIO BRIATORE – Dopo uno scontro a distanza durato settimane, i due ex hanno finalmente fatto pace. A sancire la fine delle tensioni una lettera di Briatore indirizzata alla showgirl e letta in diretta al GF Vip. “Facciamo vivere i momenti belli che abbiamo vissuto e ti ringrazio per le parole con cui mi hai descritto in confessionale, quando ho rivisto la vera Eli – ha scritto l’imprenditore – […] Insieme abbiamo realizzato quel sogno di figlio che abbiamo, il nostro Nathan Falco che da un lato è sereno, sta bene e ti saluta, dall’altro lo sai bene che ti guarda da casa. Insieme dobbiamo proteggerlo e al tempo stesso dobbiamo coltivare il bene per la nostra famiglia che non può o non deve essere spezzato dalla tv. Viviamo rispettandoci, ti auguro di essere felice. Ti voglio bene e continuerò a volertene”. Parole che hanno commosso la showgirl che era apparsa molto delusa dagli attacchi dell’ex marito la scorsa settimana. “Gli mando un bacio grande perché magari mi starà guardando se non è fuori a cena – ha risposto Elisabetta -. Un bacio grande a lui ma uno immenso all’amore della mia vita, che è nostro figlio. Amore, la mamma ti ama tanto. Però devo dire che parte sempre tutto da lui. È lui deve stare un po’ zitto, io mi difendo. Comunque sono felice di questa lettera”. VOTO: 8.

ADUA DEL VESCO – Difficile inquadrarla e comprenderla fino in fondo. Anche nella Casa del GF Vip c’è chi la ama e la appoggia, come Dayane Mello e Matilde Brandi, e chi invece la reputa una stratega, come Tommaso Zorzi. Di certo il gesto nei confronti di Massimiliano Morra non è stato apprezzato dal pubblico, così come le sue continue bugie. Nella settima puntata del GF Vip, l’attrice ha deciso di svelare tutta la verità, rivelando che anche la storia con Morra, proprio come quella con Gabriel Garko, era finta. “Mi scuso con tutti – ha detto -. È inutile portare avanti una menzogna, perché sono comunque dei teatrini. Questa è stata una delle cause più grandi che mi hanno portato a soffrire di anoressia. Vivevo una vita che non era la mia”. Pronta la risposta di Morra che ha replicato: “Adua sa benissimo che non sono omosessuale. Lo sa benissimo e non voglio scendere nei dettagli. Lo hai detto davanti a tutta Italia sapendo che non è vero. Sai benissimo com’è la situazione. Io non sono omosessuale e la cosa non mi tocca. Però tocchi le persone che fanno fatica a parlare della loro sessualità. Con me non hai vissuto una favola, non è quel tipo di storia e lo chiarisco per le persone che mi amano”. Troppe bugie non fanno mai bene. VOTO: 5.

TOMMASO ZORZI – C’è chi lo ama e chi non lo sopporta, di certo l’influencer è sempre sincero e diretto, anche quando risulta scomodo. Come nello scontro con Adua Del Vesco, accusata da Zorzi di aver rivelato, ancora prima dell’ingresso nella Casa, che Morra sarebbe gay. “Nell’albergo noi non potevamo vederci – ha detto l’attrice -. Ti ho solo lasciato una maschera e del balsamo. Non ti ho detto nulla”. Ma Tommaso l’ha smentita: “Stai dicendo tante bugie”, ha detto, certo della sua verità. “Stai utilizzando un momento di difficoltà mio e di Massimiliano per dire cose che non sono vere – ha replicato Adua -, permettimi di dirti che non mi faccio usare da te”. Poco dopo l’ex star di Riccanza ha mostrato il suo lato più fragile, raccontando il rapporto difficile con il padre. “Mio padre dopo il divorzio è sparito con me e con mia sorella – ha spiegato -. Sono stato completamente abbandonato. Penso che un figlio abbia sempre bisogno di un genitore. È una cosa che mi lascia un vuoto dentro. La cosa più brutta che sono arrivato a pensare è che io non vorrei un rapporto con un uomo come mio padre. Ha compromesso il mio rapporto con gli uomini. Fatico a fidarmi degli uomini. Faccio più fatica degli altri a trovare un compagno. Ho bisogno di uno che mi guardi negli occhi e mi faccia una coccola”. Pochi hanno il coraggio di essere così sinceri e mettersi a nudo in tv. VOTO: 9.

DAYANE MELLO – Difficile inquadrare nel modo giusto la top model, che si divide fra le dichiarazioni d’amore per Mario Balotelli e l’interesse per Francesco Oppini. Nella settima puntata del GF Vip, il figlio di Alba Parietti è apparso molto infastidito dalle dichiarazioni della modella che ha detto di aver ricevuto da lui un biglietto molto particolare. “Il biglietto finiva con un ‘tvb’ e c’era scritto ‘ne parleremo fuori’ – ha rivelato a Signorini -. Non mi è piaciuto il gesto che ha avuto con Francesca quando le ha gettato a terra i trucchi, così passa da arrogante. Con lei mi trovo bene, si fa volere bene, è altruista, ma so dove mi posso fermare. Io so quanto la mia ragazza è sensibile a certe cose, quindi le chiedo scusa se si è sentita ferita. Per me la mia ragazza è una cosa diversa da quello che vedo in giro, perché sono innamorato”. Dayane sta cercando di crearsi una storia d’amore nella Casa per non uscire oppure è sincera? Per ora il mistero resta. VOTO: 5.